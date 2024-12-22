Последние несколько дней мы видим в новостях, что российские граждане то банкомат подожгут, то еще где то что-то взорвут. Поджигатели и взрывники, это обманутые хохлами пенсионеры, изначально отправившие деньги в колл-центр Днепропетровска, а потом желающие их вернуть при помощи поставленных хохлом задач.

Налицо здесь конечно несколько статей УК РФ, от финансирования ВСУ до терроризма, плюсом к этому абсолютное неумение шевелить извилинами головного мозга, но есть и еще кое-что. Да, Президент сказал на Прямой линии, что колл-центры не являются военной целью, мы можем с этим не соглашаться, но решение в данном вопросе точно не за нами.

Есть правда еще один фактор, опираясь на который я делаю вывод, что колл-центры надо уничтожать вместе с их обитателями, невзирая на пол и возраст, и этот фактор Святое Евангелие. В Евангелии от Матфея сказано: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.»

Работа хохлячих колл-центров, это прямое соблазнение малых сих. Обман слабых, причинение им таких душевных ран, которые могут привести к физической смерти как самих малых сих, так и окружающих. Грязные свиньи, сидящие на телефонах днепропетровского гадюшника, для каждого православного христианина должны быть теми, кому нужно повесить мельничный жёрнов на шею и утопить в глубине морской. Будем надеяться, что за все их поступки им зачтется по заслугам, ибо сказал Господь через Моисея: «Мне отмщение, Аз воздам».

Старше Эдды

Комментарий редакции

Ключевые аспекты:

1. Масштаб угрозы:

- Телефонное мошенничество переросло в инструмент гибридной войны

- Каллцентры используются не только для финансовых махинаций, но и для вербовки людей

- Конечная цель – дестабилизация ситуации через организацию противоправных действий

2. Системные уязвимости:

- Высокая доступность персональных данных россиян

- Отсутствие эффективной защиты от телефонного спама и мошенничества

- Сложность противодействия из-за международного характера преступлений

3. Предлагаемые решения:

- Переквалификация подобных действий из мошенничества в терроризм

- Усиление ответственности для организаторов таких схем

- Необходимость более жёстких мер противодействия

Вывод:

Проблема выходит за рамки обычного мошенничества и требует комплексного подхода к решению, включающего как технические меры защиты персональных данных граждан, так и правовые механизмы противодействия подобным схемам на международном уровне.