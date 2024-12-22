The Guardian сообщает, что британские подростки открыли для себя Федорова Михайловича Достоевского.



А конкретно его повесть «Белые ночи». Неожиданно в героях раннего и не очень популярного произведения великого русского писателя современная англоязычная молодежь увидела себя.



Рилсы и ТикТоки полны контента по «Белым ночам», в музыкальных стримингах подкасты и подборки музыки по этой повести.



О том, что «отмена русской культуры» на Западе рано или поздно приведет к обратному эффекту, я писал ещё 2,5 года назад.

@istrkalkglk



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Повесть Достоевского "Белые ночи" (1848) неожиданно стала вирусной сенсацией в социальных сетях, особенно на TikTok и Instagram.

2. В 2024 году издание Penguin Classics этой повести стало четвертой самой продаваемой переводной книгой в Великобритании.

3. Причины популярности:

– Небольшой объем (около 80 страниц), что привлекает читателей, стремящихся достичь своих годовых целей по чтению

– История одиночества и неразделенной любви резонирует с современной молодежью

– Тема "синдрома главного героя" близка пользователям соцсетей

– Романтическая составляющая истории привлекает любителей любовных романов

4. Современные читатели особенно отмечают:

– Актуальность темы одиночества, особенно после пандемии

– Привлекательность случайной личной встречи героев (в противовес современным приложениям для знакомств)

– Глубокое исследование человеческой потребности в связи с другими людьми

Вывод:

История Достоевского, написанная более 150 лет назад, оказалась удивительно созвучной проблемам современного поколения: одиночество, поиск связи с другими людьми, романтизация жизни в социальных сетях. Короткий формат произведения и его эмоциональная глубина сделали "Белые ночи" идеальным входом в русскую классическую литературу для молодых читателей, что привело к неожиданному всплеску популярности повести в социальных сетях и значительному росту продаж.