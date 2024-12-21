Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России