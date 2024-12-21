Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 декабря 2024 г.)

25 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и пять полевых складов с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленовка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе «MaxxPro» производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Константинополь и Сторожевое Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Камышаны Херсонской области и Степногорск Запорожской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 152-мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47137
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: