Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и пять полевых складов с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленовка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе «MaxxPro» производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Константинополь и Сторожевое Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Камышаны Херсонской области и Степногорск Запорожской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 152-мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России