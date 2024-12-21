Проект Руслана Перевозчикова и Александра Усанина «Путешествие со смыслом»Сайт проекта: ПСТУР.РФ6+Благодарим за гостеприимство ретрит-дачу Аваковых!Сайт: https://retritdacha.ru/Группа в ВК: https://m.vk.com/molville

Руслан Вадимович Перевозчиков: православный семейный психолог, коуч, бизнес-тренер, соорганизатор проекта «Большой мужской лагерь», учредитель проекта «Путешествие со смыслом». Сайт проекта: ПСТУР.РФ (https://pstour.org/)

Телеграмм-канал «Руслан Перевозчиков. Современная психология» https://t.me/psRuslan

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

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#абхазия #путешествие #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Формат путешествия:

– Путешествие со смыслом — это активный, познавательный отдых с акцентом на здоровый образ жизни, духовные практики и общение на возвышенные темы.

– Новый подход к отдыху, сочетающий созерцание природы, посещение святых мест и обсуждение глубоких тем.

2. Организация тура:

– Прекрасно организованный тур с продуманной программой и комфортной атмосферой.

– Особое внимание уделено вегетарианскому питанию, которое произвело сильное впечатление на участников.

3. Природа Абхазии:

– Восхищение местной природой: горы, водопады, пещеры, святые места.

– Абхазия названа страной души, её природа вдохновляет и даёт ощущение наполненности.

4. Духовный аспект:

– Возможность участвовать в медитациях, духовных практиках, лекциях на возвышенные темы.

– Посещение святых мест (храмы, монастыри), особая атмосфера которых усиливает впечатления.

5. Общение и новые знакомства:

– Поездка способствовала знакомству с интересными и вдохновляющими людьми.

– Формирование тесной дружбы и взаимопонимания за короткий срок.

6. Новые привычки и открытия:

– Участники узнали новые способы начинать день, открыли для себя здоровое питание и новые вкусы.

– Поездка вдохновила на изменения в повседневной жизни.

Вывод:

Путешествие по местам силы Абхазии — это уникальный формат отдыха, который объединяет красоту природы, духовное обогащение и здоровый образ жизни. Это возможность не только увидеть удивительные места, но и глубже понять себя, обрести новых друзей и вдохновение для перемен.