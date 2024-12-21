Путешествие по местам силы Абхазии. Абхазия и Александр Усанин
Проект Руслана Перевозчикова и Александра Усанина «Путешествие со смыслом»
Сайт проекта: ПСТУР.РФ
6+
Благодарим за гостеприимство ретрит-дачу Аваковых!
Сайт: https://retritdacha.ru/
Группа в ВК: https://m.vk.com/molville
Руслан Вадимович Перевозчиков: православный семейный психолог, коуч, бизнес-тренер, соорганизатор проекта «Большой мужской лагерь», учредитель проекта «Путешествие со смыслом». Сайт проекта: ПСТУР.РФ (https://pstour.org/)
Телеграмм-канал «Руслан Перевозчиков. Современная психология» https://t.me/psRuslan
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.
Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»
Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
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#абхазия #путешествие #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Формат путешествия:
– Путешествие со смыслом — это активный, познавательный отдых с акцентом на здоровый образ жизни, духовные практики и общение на возвышенные темы.
– Новый подход к отдыху, сочетающий созерцание природы, посещение святых мест и обсуждение глубоких тем.
2. Организация тура:
– Прекрасно организованный тур с продуманной программой и комфортной атмосферой.
– Особое внимание уделено вегетарианскому питанию, которое произвело сильное впечатление на участников.
3. Природа Абхазии:
– Восхищение местной природой: горы, водопады, пещеры, святые места.
– Абхазия названа страной души, её природа вдохновляет и даёт ощущение наполненности.
4. Духовный аспект:
– Возможность участвовать в медитациях, духовных практиках, лекциях на возвышенные темы.
– Посещение святых мест (храмы, монастыри), особая атмосфера которых усиливает впечатления.
5. Общение и новые знакомства:
– Поездка способствовала знакомству с интересными и вдохновляющими людьми.
– Формирование тесной дружбы и взаимопонимания за короткий срок.
6. Новые привычки и открытия:
– Участники узнали новые способы начинать день, открыли для себя здоровое питание и новые вкусы.
– Поездка вдохновила на изменения в повседневной жизни.
Вывод:
Путешествие по местам силы Абхазии — это уникальный формат отдыха, который объединяет красоту природы, духовное обогащение и здоровый образ жизни. Это возможность не только увидеть удивительные места, но и глубже понять себя, обрести новых друзей и вдохновение для перемен.