Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Правовой эгоизм, или Наследники Гестапо | Николай Азаров

6 0


Беседа с Николаем Азаровым о политических заключённых на Украине, деле Елены Бережной, концепции прав человека и гражданском обществе.

Ведущая: Мария Тиллерт (https://t.me/bettercalltillert)

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#НиколайАзаров #ЕленаБережная #МарияТиллерт #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Тема прав человека:
   – Обсуждение прав человека и их использования в политических и международных целях.
   – Пример правозащитной деятельности Елены Бережной и её приговор на Украине.

2. История прав человека в СССР и после:
   – Критика системы прав в Советском Союзе и переход к рыночным реформам.
   – Неравномерность распределения прав и возможностей в постсоветских странах.

3. Независимость судебной системы:
   – Попытки создания независимой судебной власти в Украине.
   – Проблемы коррумпированности и зависимости судей от внешних факторов.

4. Пример репрессий и нарушений:
   – Массовые увольнения в СБУ и политически мотивированные репрессии.
   – Создание тайных тюрем и пытки.

5. Международная реакция:
   – Критика двойных стандартов международных организаций.
   – Участие западных стран в поддержке одних групп и игнорирование других.

6. Гражданское общество:
   – Отсутствие сильного гражданского общества как ключевая проблема.
   – Необходимость создания независимых правозащитных организаций.

7. Финансирование правозащиты:
   – Предложения по финансированию правозащитной деятельности через общественные ресурсы.

8. Роль международных организаций:
   – Неэффективность существующих механизмов защиты прав человека.
   – Предложения о создании альтернативных международных структур.

Вывод:

Создание справедливой системы прав человека невозможно без сильного гражданского общества и независимых правозащитных организаций. Международные стандарты часто используют в политических интересах, а национальные институты остаются зависимыми от власти. Решение проблемы лежит в руках самих граждан, готовых защищать свои права и строить общество, основанное на взаимной ответственности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fiieQkcHbQI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Немного философии о сути власти в России, или Профсоюзы - голова, они спасут Россию
Переход 2012: Концептуальный Конспект. Или куда засобиралась элита?
ПРОФАНАЦИЯ ЕВРЕАЗИЙСКОЙ ИДЕИ
Основы Формирования  Человечества в свете выступления В.В. Путина на  70-й Генеральной Ассамблее ООН

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: