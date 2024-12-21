Помните ли вы о том, что мы должны уметь благословлять. Именно благословлять, а не желать счастья и здоровья.

Что значит благословить? Ведь даже и врагов заповедано нам благословлять.

В древности говорили так – увидишь юношу и девушку идущих под венец, скажи тихонечко шепотом: «Благословен сотворивший мужчину и женщину».

Или увидел маму с коляской и сказал, чтобы она не слышала – благословен Господь, дающий людям потомство.

Если согрешил и не умер в тот же час, то скажи – благословен долготерпеливый.

В любой ситуации можно сказать Богу – благословен Бог, который привёл меня к жизни.

Почитайте 6 главу Книги Чисел, чтобы вы знали, как нужно благословлять: «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их».

Вы видите здесь троичность благословения, такая тень учения о святой Троице в Ветхом Завете.

Вот вы хотите благословить детей на брак или на обучение, или на строительство дома, вот вам ответ на любое дело.

Есть миллионы случаев, когда нужно благословить, вплоть до умирающего, которого нужно благословить в последний путь.

Это чрезвычайно сильная вещь. Это одно из украшений Священного Писания, которых миллион.

И не думайте, что это только для Израиля дано, это и мы тоже христиане – новый Израиль. Мы народ, имеющий родство не по семени и крови, но по вере Авраамовой и по благодати спасительной Иисуса Христа.

Выучите эти три благословения, возлюбленные о Господе, они вам пригодятся, потому что сказано нам – Благословляйте. А мы даже и не знаем, как. А Господь говорит: «Благословляющих Меня – Благословлю».

И мы слышим за Литургией слова –Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Христиане должны уметь благословлять, а не просто желать счастья и здоровья. Это касается даже благословения врагов.

2. В древности существовала традиция тихого благословения в повседневных ситуациях:

– При виде вступающих в брак

– При виде матери с ребёнком

– После совершения греха

– В любой жизненной ситуации

3. Важный источник о благословении – 6 глава Книги Чисел, где описывается тройное благословение, что является отражением учения о Святой Троице.

4. Благословение применимо во многих жизненных ситуациях:

– На брак

– На учёбу

– На строительство

– Даже в последний путь умирающего

5. Право благословения распространяется не только на израильский народ, но и на христиан как "новый Израиль", объединённых верой Авраама и благодатью Христа.

Вывод:

Автор подчёркивает важность благословения как духовной практики в христианстве, которая выходит за рамки простых пожеланий добра. Отец Андрей Ткачёв призывает верующих изучить и применять благословение в повседневной жизни, опираясь на библейскую традицию. Особое внимание уделяется универсальности благословения и его значимости для всех христиан, независимо от их происхождения. Текст носит не только информативный, но и практический характер, предоставляя конкретные примеры и руководство к действию.

Дополнительный вывод:

Основная суть благословения, раскрываемая в статье, заключается в постоянном осознании и признании первичной роли Господа во всех явлениях жизни. Когда человек благословляет, он не просто желает добра, а признает Бога как источник всего благого: Он творит мужчину и женщину, Он даёт потомство, Он проявляет долготерпение к грешникам, Он дарует жизнь.

Такая практика благословения выполняет важную духовную функцию: она помогает человеку преодолеть эгоцентричность, перенося фокус с себя на Божественное присутствие во всех аспектах жизни. Через регулярное благословение верующий учится смирению, принятию Божьей воли и видению Его благодати в повседневности. Это фундаментально отличается от простых пожеланий счастья, где человек как бы сам выступает источником благих пожеланий.

Таким образом, благословение становится не просто словесной формулой, а практикой духовного преображения, помогающей верующему постоянно пребывать в осознании Божественного присутствия и промысла в мире.