В студии канала «День» писатель, общественный деятель Мераб Ратишвили. Ведущий – Андрей Фефелов.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Музей и памятник Сталину в Гори:

– Город Гори — родина Иосифа Сталина, где расположен музей Сталина.

– Памятник Сталину в Гори был установлен в 1952 году, но демонтирован в 2010 году ночью для избежания протестов.

– Памятник долгое время оставался символом исторической памяти, несмотря на кампании по десталинизации.

– Мемориальный дом Сталина сохранился и является исторической ценностью.

2. Десталинизация и протесты:

– В 1960-е годы происходили протесты в Тбилиси против сноса памятников, включая трагические события с применением силы.

– В Гори местное население активно защищало памятник.

3. Роль Сталина в истории:

– Сталин сыграл ключевую роль в восстановлении СССР после войны и создании статуса сверхдержавы.

– Память о Сталине в народе сохраняется как о символе победы и трудового подвига.

4. Культурное наследие:

– Сталин был не только политиком, но и талантливым поэтом, чьи произведения публиковались в юности.

– Музей в Гори остается важным объектом посещения для туристов со всего мира.

5. Отношение к памятникам:

– Демонтаж памятников часто связан с политическими изменениями и влиянием западных стран.

– Некоторые жители считают, что снос памятников — это поражение исторической памяти, а не победа над сталинизмом.

6. Личная история Сталина:

– Детство Сталина прошло в скромных условиях, его мать была образованной и уважаемой женщиной, а отец страдал от алкоголизма.

– Влияние семьи и окружения сыграло роль в формировании характера будущего лидера.

Вывод:

- Гори сохраняет уникальную связь с памятью о Сталине, несмотря на неоднозначное отношение к его фигуре.

- Десталинизация вызывает активные споры и сопротивление, особенно среди местного населения.

- Историческая память важна для сохранения культурного наследия, и музей Сталина в Гори играет ключевую роль в этом процессе.