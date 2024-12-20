Вопросы энергетической независимости
2022-й.
Мы избавились от зависимости от российских энергоносителей и зависимости от России (с) Еврокомиссия
2024-й
"Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!". (с) агент Дональд
Вот и посмотрим, как санкции работают.
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Где-то в СМИ проскочило, что США перекупают у Индии российский СПГ и перепродают ЕС.
Не знаю как газ,но если откроешь корабельный радар то танкеры с нефтью из РФ в Западную Европу идут один за одним 24/7.
П.С.Только радар открывай не российский,на российском сплошная тишь да гладь,да божья благодать-совсем ничего нет.))