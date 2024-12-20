Мы избавились от зависимости от российских энергоносителей и зависимости от России (с) Еврокомиссия"Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!". (с) агент ДональдВот и посмотрим, как санкции работают.