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Вопросы энергетической независимости

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2022-й.

Мы избавились от зависимости от российских энергоносителей и зависимости от России (с) Еврокомиссия

2024-й

"Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!". (с) агент Дональд

Вот и посмотрим, как санкции работают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9563129.html
Метки: Европа, идиоты, Россия, Трамп, энергоносители, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29278 27238
    жора шапов три часа назад

      Где-то в СМИ проскочило, что США перекупают у Индии российский СПГ и перепродают ЕС.

      • 19175 17939
        KTжора шапов два часа назад

          Не знаю как газ,но если откроешь корабельный радар то танкеры с нефтью из РФ в Западную Европу идут один за одним 24/7.
          П.С.Только радар открывай не российский,на российском сплошная тишь да гладь,да божья благодать-совсем ничего нет.))

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