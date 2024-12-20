Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка, Никольское, Новая Сорочина, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Ободы и Хотень в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 42440 военнослужащих, 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров, 1301 боевую бронированную машину, 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 76 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России