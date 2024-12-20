С 14 по 20 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2675 военнослужащих, девять танков, 73 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и бронетранспортер «Stryker» производства США, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 26 орудий полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 18 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, в том числе бронетранспортер М113 производства США и «Rosomak» польского производства, четыре другие боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 57 орудий полевой артиллерии, из них восемь калибра 155-мм западного производства.

Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с боеприпасами.



▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, пехотной, двух аэромобильных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе «Stryker» и три М113 производства США, 12 других боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также пять складов с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, шести механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской и двух штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 67 контратак противника.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе три боевые машины пехоты «Bradley» и два бронетранспортера М113 производства США, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии.



▫️ В результате активных действий подразделения группировки войск «Восток» освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм гаубицы М777 производства США.

Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38152 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19933 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19874 орудия полевой артиллерии и минометов, 29384 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России