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Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции профессора Савельева о "церебральном мезальянсе":

1. Церебральный мезальянс – это явление, связанное со смешением мозгов разных людей в результате размножения. По мнению автора, "породы мозга" не получается и никогда не получалось.

2. Люди на протяжении тысячелетий пытаются создавать локальные популяции (локалиты) – замкнутые сообщества людей со схожими характеристиками:

– Современный пример – Рублёвка под Москвой

– Богатые районы в Филадельфии и Нью-Йорке

– Различные административные, чиновничьи, академические системы

3. В таких замкнутых популяциях происходит отбор по негативному принципу:

– Объединяют самые примитивные желания и мечты

– Интеллектуальный уровень постоянно снижается

– При этом уровень богатства может расти

4. Попытки создать локалиты социально-экономическим путём приводят только к увеличению внутренних конфликтов.

5. Проблема повторяется из поколения в поколение из-за того, что люди не учитывают фундаментальную изменчивость мозга.

Вывод:

Автор утверждает, что попытки создать "элитные" замкнутые сообщества обречены на провал из-за фундаментальной биологической изменчивости мозга. Вместо создания искусственных барьеров и замкнутых сообществ, следует развивать существующие популяции через осмысленное взаимодействие и рассудочный подход. Изоляция приводит к деградации, а не к улучшению популяции. По мнению Савельева, локальные популяции можно формировать только на основе церебрального анализа (прижизненного анализа способностей), а не на основе наследственных или социально-экономических факторов.