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Песни Владимира Захарова (1978)

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Песни Владимира Захарова на стихи М.Исаковского, Л.Ошанина, А.Твардовского, С.Михалкова в исполнении Академического хора русской песни ЦТ и ВР, художественный руководитель Николай Кутузов.

Композитор Владимир Захаров долгие годы был художественным руководителем Государственного академического русского народного хора имени М.Пятницкого, поэтому его имя неизменно ассоциируется с этим хором и народным многоголосием. Это был композитор, писавший песни, которые мгновенно подхватывала вся страна.
Первый период его песенного творчества был самым плодотворным. Песни, написанные в 1934-1945 годах, принадлежат к числу лучших его произведений. Некоторые из них получили распространение как народные – без имени композитора. Огромную популярность приобрели песни “И кто его знает”, “Вдоль деревни”, “Зелеными просторами”, “Ой, туманы мои, растуманы”, “Русская красавица”.

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#ПесниВладимираЗахарова

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ClqTqSaXtv8
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