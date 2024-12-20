Песни Владимира Захарова на стихи М.Исаковского, Л.Ошанина, А.Твардовского, С.Михалкова в исполнении Академического хора русской песни ЦТ и ВР, художественный руководитель Николай Кутузов.Композитор Владимир Захаров долгие годы был художественным руководителем Государственного академического русского народного хора имени М.Пятницкого, поэтому его имя неизменно ассоциируется с этим хором и народным многоголосием. Это был композитор, писавший песни, которые мгновенно подхватывала вся страна.Первый период его песенного творчества был самым плодотворным. Песни, написанные в 1934-1945 годах, принадлежат к числу лучших его произведений. Некоторые из них получили распространение как народные – без имени композитора. Огромную популярность приобрели песни “И кто его знает”, “Вдоль деревни”, “Зелеными просторами”, “Ой, туманы мои, растуманы”, “Русская красавица”.Главная редакция музыкальных программ 1978#ПесниВладимираЗахароваМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1