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Краснокнижные лекарственные растения. Фрагмент передачи “Здоровье” (1984)

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Научный сотрудник рассказывает о лекарственных свойствах растений, их использовании в лечебных целях, выращивании на садовом участке, об истощении ресурсов растительного мира и включении в “Красную книгу” многих видов лекарственных растений.

Фрагмент передачи “Здоровье”. Эфир 19.08.1984
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984 г.

#КраснаяКнига #здоровье

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XnrbKP8A4Cw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19175 17939
    KT час назад

      Интересно было бы узнать как сейчас,по прошествии 40 лет, обстоит ситуация.

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