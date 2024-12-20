Научный сотрудник рассказывает о лекарственных свойствах растений, их использовании в лечебных целях, выращивании на садовом участке, об истощении ресурсов растительного мира и включении в “Красную книгу” многих видов лекарственных растений.Фрагмент передачи “Здоровье”. Эфир 19.08.1984Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984 г.#КраснаяКнига #здоровьеМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1