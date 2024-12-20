Краснокнижные лекарственные растения. Фрагмент передачи “Здоровье” (1984)
Научный сотрудник рассказывает о лекарственных свойствах растений, их использовании в лечебных целях, выращивании на садовом участке, об истощении ресурсов растительного мира и включении в “Красную книгу” многих видов лекарственных растений.
Фрагмент передачи “Здоровье”. Эфир 19.08.1984
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984 г.
#КраснаяКнига #здоровье
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Интересно было бы узнать как сейчас,по прошествии 40 лет, обстоит ситуация.