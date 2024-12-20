1. Высокотехнологичная дуэль "Орешника" с ПВО Киева - это, конечно, красиво. Но Путин по-прежнему воспринимает их за порядочных людей, дуэль предполагает войну по честным правилам. А против нас – гопники, головорезы и террористы. Они плевали на правила и дуэли, а используют самые подлые приёмы. Воевать в "белых перчатках" с теми, кто бросает песок в глаза и готовит грязную ядерную бомбу, можно, конечно, но крайне опасно.

2. Легитимность Верховной Рады и предложение провести выборы президента Украины, чтобы появился легитимный представитель на переговорах. Это, по сути, то же желание действовать по закону с международным субъектом. Но американцам плевать на законы и статус их ставленников в Киеве. Они перепишут любые законы и правила на то, что им будет выгодно. Могут провести и выборы, да. На них выиграет Зеля или новый Порошенко – то есть ставленник США. Нас это устроит?

3. Путин признался, что поздно начал СВО. Ошибки публично способен признавать только сильный человек и политик. Путин – сильный и благородный. Однако сейчас важно, какие выводы из этого сделал ВВП, чтобы в дальнейшем не повторять те же сценарии.

Видно, что повтор печального опыта заморозки из-за Минских соглашений для Путина неприемлем и он открыто говорит, что заморозка не выгодна нашей наступающей армии, и он на неё не пойдёт. Очень хотелось бы в это верить. Но и без решительного удара и разгрома ВСУ война такими темпами – тоже, на мой взгляд, неприемлемый путь.

4. Повышение реальных зарплат на уровне инфляции. Сказав это, Путин наверняка повторил цифры, предложенные ему Минфином. Но это очень похоже на подтасовку. Да, есть повышенные выплаты участникам СВО (хотя далеко не всем, к сожалению), да, растут зарплаты у работников ОПК, да, топ-менеджеры выплачивают себе бонусы, а курьеры маркетплейсов накручивают более 130 тысяч рублей.

Но у большинства людей зарплаты очевидно не растут так, как растут цены. Чтобы видеть этого, не надо собирать большую статистику. Надо просто не врать. Этот пример, к сожалению, демонстрирует то, что министры и чиновники с каждым годом всё больше вводят Путина в заблуждение красивыми отчётами. Это искажает его восприятие действительности на земле. Примеров уже много – от образования и медицины до проведения СВО.

И последнее. Да, Путин – в прекрасной форме и прекрасном расположении духа. Это, не скрою, вдохновляет и вселяет уверенность. Он блестящий психотерапевт. Но его признание в том, что он почти не шутит и перестал смеяться, даёт понимание, чего ему стоит такая выдержка.

Дай Бог ему сил! И всем нам – Победы!

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. О военной тактике:

- Путин воспринимает конфликт как "высокотехнологичную дуэль", следуя правилам

- Автор считает такой подход рискованным, так как противник не следует правилам

2. О политическом процессе:

- Предложение о выборах президента Украины для получения легитимного представителя

- Скептицизм автора относительно эффективности этого подхода

3. О признании ошибок:

- Путин признал, что СВО началась поздно

- Отказ от заморозки конфликта по типу Минских соглашений

4. Об экономике:

- Заявление о росте реальных зарплат на уровне инфляции

- Автор считает эти данные неточными, указывая на разрыв между отчётами и реальностью

5. О личности Путина:

- Хорошая физическая и психологическая форма

- Признание, что перестал шутить и смеяться

Вывод:

Статья представляет критический анализ выступления Путина, отмечая как сильные стороны (честность в признании ошибок, решительность), так и проблемные моменты (излишне "благородный" подход к противнику, возможно искажённое представление экономической ситуации). Автор выражает поддержку лидеру, но призывает к более решительным действиям и более реалистичной оценке ситуации на местах.