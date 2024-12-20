Совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков, если муж будет соблюдать определённые условия. Об этом говорится в принятой фетве «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе России».

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов среди причин, разрешающих религиозное многожёнство, назвал неспособность или нежелание жены рожать детей, окончание её репродуктивного возраста или, например, сексуальная несовместимость супругов.

«Основным условием допустимости многожёнства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем жёнам, которое проявляется: в равноценном материальном обеспечении всех жён; в предоставлении отдельного жилья каждой из жён; в проведении мужем со всеми своими жёнами равного времени в установленной по договорённости с ними очерёдности», — говорится в богословском заключении.

Кроме того, состоящий в браке мужчина обязан сообщить своей супруге о том, что он собирается заключить новый религиозный брак. Если вторая жена не знала о наличии первой, то она может требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам).

При заключении нового религиозного брака мужчина обязан усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.

В фетве уточняется, что актуальность вопроса о многожёнстве в России обусловлена увеличением числа мусульманских религиозных браков со второй, третьей и четвёртой женой. При этом Совет улемов напомнил, что современное российское законодательство признаёт только один брак, заключённый в соответствующих государственных органах.

«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав», — подытожил Аляутдинов.

С резкой критикой действий совета богословов ДУМ выступила депутат Госдумы Нина Останина. Она напомнила, что Россия является светской страной и государство не имеет права вмешиваться в религиозную жизнь граждан, однако и те, в свою очередь, должны соблюдать светские законы.

«Все граждане Российской Федерации, проживающие в нашей стране, независимо от того, в Калининграде, в Дагестане, в Тыве или на Камчатке, они живут по нашим светским законам. Всё, что сегодня прозвучало в заявлении московского муфтия, противоречит нашему семейному законодательству и Конституции», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что фетва противоречит не только положениям Основного закона страны, но и нравственным устоям и традиционным ценностям России. Депутат провела прямую параллель между легализованной ДУМ полигамией и ЛГБТ**, указав на то, что подобные практики разрушают институт семьи.

Останина в заключение добавила, что государство не будет обязано заботиться о семьях многожёнцев — у полигамных союзов возникнут проблемы с получением пособий и маткапитала.

В свою очередь, общественник, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в данном контексте напомнил об окне Овертона.

«Всё, как мы предупреждали. После того, как у нас узаконили исламский банкинг (банковские услуги по законам шариата) и ведение бизнеса по тем же религиозным законам, было понятно, что это только начало. Теперь мусульманам разрешили многожёнство. Тем самым продемонстрировав всем нам свою исключительность и верховенство в светской стране (в соответствии с Конституцией РФ) религиозных законов над российским законодательством, — написал он в Telegram. — Фактически в результате такого решения религиозной организации в лице ДУМ искусственно ставится различие/проводится разграничение между мусульманами и всеми остальными (неверными), которым разрешается жить в России не по обязательным для всех законам РФ (по Гражданскому кодексу), а по законам шариата. Я так понимаю, что, согласно логике, следующий шаг — отказ/непризнание российской судебной системы и введение шариатских судов».

Фетву Духовного управления мусульман о полигамии Кабанов назвал вызовом для государственной и правовой системы.

«Да, официальный духовный лидер именно призывает не соблюдать наши законы, по сути выступая за изменение конституционной системы. Как вам?» — обратился к своим подписчикам общественник.

«И до чего же интересный день был выбран для озвучивания такого решения. А ведь постоянно говорится о многонациональном мире. Извините, получается, что на деле это тот мир, где некоторые в силу веры имеют исключительные права над законами и Конституцией в светском государстве, а остальные что? Должны с недоумением, но молча на это смотреть? События развиваются всё быстрее и интереснее. Вот только чем всё это закончится?», — добавил он.

Политик Олег Царёв предположил, что за легализацией религиозного многожёнства может последовать принятие этой практики на законодательном уровне.

«Нас приучают к мысли, что полигамия возможна. Но потом рано или поздно встанет вопрос о том, что в таких полигамных религиозных семьях надо каким-то образом защитить права детей, <…> мужей, <…> жён при разводе, при наследстве», — отметил он и добавил, что государству необходимо определиться с тем, как оно относится к многожёнству. Также Царёв напомнил, что определение брака уже прописано в Конституции и подразумевает союз одного мужчины с одной женщиной.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев между тем обратил внимание на то, что «неожиданно выяснилось, что традиционные ценности в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране у всех не просто разные, но порой диаметрально противоположные».

«То, что как следует из решения ДУМ, разрешившего многожёнство, норма для мусульман — для православных — грех и блуд. Так что тогда "традиционные семейные ценности"? Похоже — ничто, ибо "договориться" тут конфессиям не получится, а выступит ли государство арбитром — большой вопрос. Не побоялись же лидеры ДУМ объявить о своём решении из Москвы (!) в день Прямой линии гаранта Конституции. Будто знали, что этот вопрос никто ему не задаст или им ответ без разницы», — заметил он в Telegram.

«Бессмысленно говорить о том, что в XXI веке Средневековье вновь актуально как никогда и "нормы" про никабы, многожёнство, а завтра, может, и про побивание камнями уже не кажутся далёким прошлым, — добавил парламентарий. — <…> В общем, готовимся к тому, что на плакатах "Нас много" с рекламой многодетных семей в России скоро появится дядя с 2-3 тётями и 10-12 детей? Светское государство отменяется? Нет, просто распадается на несколько параллельных государств со своими "нормами" , "судами" и правилами . Точнее, напрашивается вывод, что по законам РФ жить будет удел русских, остальные будут жить "по кайфу" и своим законам. Такие новости в День ФСБ».

В РПЦ не раз уже высказывались против полигамии. Священник Павел Островский призвал россиянок «100500 раз подумать», прежде чем заводить отношения с мусульманином, даже если женщина не предполагает заключать с ним брак.

«Сначала вам наплетут в уши о том, что будут любить только вас и не будет никого другого, а потом вы встанете в очередь. И то, что для ислама многожёнство нормально, для христианства — нонсенс», — подчеркнул он.

По материалам ТАСС, НТВ, Ленты.ру, Telegram К. Кабанова, Telegram М. Матвеева, Telegram О. Царёва, Telegram П. Островского

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Духовное управление мусульман РФ официально разрешило верующим иметь до четырех религиозных браков при соблюдении определенных условий.

2. Условия для многоженства включают:

- Справедливое отношение ко всем женам

- Равное материальное обеспечение

- Предоставление отдельного жилья каждой жене

- Обязательное информирование первой жены

- Усыновление всех детей и оформление завещания

3. Реакция общественных деятелей и политиков:

- Депутат Нина Останина считает решение противоречащим Конституции и семейному законодательству

- Член СПЧ Кирилл Кабанов видит в этом угрозу правовой системе

- Депутат Михаил Матвеев указывает на конфликт различных традиционных ценностей в многоконфессиональной стране

- РПЦ выступает против многоженства

4. Критики решения указывают на:

- Противоречие светскому характеру государства

- Возможные проблемы с получением государственных пособий

- Риск создания параллельной правовой системы

- Противоречие конституционному определению брака

Вывод:

Решение ДУМ о легализации религиозного многоженства вызвало серьезную общественную дискуссию и обнажило существующие противоречия между религиозными и светскими нормами в современной России. Это решение создает прецедент, который может привести к правовым коллизиям и требует четкого определения позиции государства по вопросу соотношения религиозных и светских норм в регулировании семейных отношений.