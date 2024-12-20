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День Чекиста

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День чекиста.

20 декабря 1917 года указом Совета Народных Комиссаров под председательством Владимира Ленина на основании доклада Феликса Дзержинского была создана ВЧК.

Председателем ВЧК был утвержден Ф.Э. Дзержинский, в самый первый состав коллегии вошли также: Г.К. Орджоникидзе, Я.Х. Петерс, И.К. Ксенофонтов, Д.Г. Евсеев, К.А. Петерсон, В.К. Аверин, Н.А. Жиделев, В.А. Трифонов, В.Н. Васильевский.

Так начиналась история отечественной гос.безопасности, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник – День сотрудника гос.безопасности или День Чекиста. Разумеется, с 1917 года отечественная гос.безопасность многократно трансформировалась (а также меняла свое название) как во времена СССР, так и в пост.советские времена. Но за точку отсчета современные чекисты берут именно создание ВЧК.

Как показала война на Украине, вопрос борьбы с внутренними врагами стоит более чем остро.

Всех служивших и причастных с праздником!

PS. Памятник Железному Феликсу вернется на Лубянку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9562613.html
Метки: большевики, вчк, дзержинский, Ленин, праздники, Россия, фсб, чекисты
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