День чекиста.

20 декабря 1917 года указом Совета Народных Комиссаров под председательством Владимира Ленина на основании доклада Феликса Дзержинского была создана ВЧК.Председателем ВЧК был утвержден Ф.Э. Дзержинский, в самый первый состав коллегии вошли также: Г.К. Орджоникидзе, Я.Х. Петерс, И.К. Ксенофонтов, Д.Г. Евсеев, К.А. Петерсон, В.К. Аверин, Н.А. Жиделев, В.А. Трифонов, В.Н. Васильевский.Так начиналась история отечественной гос.безопасности, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник – День сотрудника гос.безопасности или День Чекиста. Разумеется, с 1917 года отечественная гос.безопасность многократно трансформировалась (а также меняла свое название) как во времена СССР, так и в пост.советские времена. Но за точку отсчета современные чекисты берут именно создание ВЧК.Как показала война на Украине, вопрос борьбы с внутренними врагами стоит более чем остро.Всех служивших и причастных с праздником!PS. Памятник Железному Феликсу вернется на Лубянку.