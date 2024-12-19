Пока вас не захлестнула волна новостей с прямой линии президента, просунем в свободное окошко пучок свежих инсайдов для вас. А вы обратили внимание, как похорошел Дмитрий Медведев на съезде «Единой России»?

Показательно, что именно Медведеву доверили взорвать информационную бомбу о возможном присоединение новых территорий к России. И это при живом-то президенте, который тоже выступал на партийном собрании. Сам съезд партии власти громко окрестили «революционным», и в первую очередь не по новым смыслам, а по масштабным кадровым перестановкам – шутка ли пятеро из шести замсекретарей генсовета партии лишились своих должностей, а состав президиума сократился с 30 человек до 14.

Шепчут, что об этом энергичном «перетрахивании» (по Лукашенко) руководящих органов партии власти многие из высокопоставленных фигурантов узнали только на закрытом заседании генсовета уже после окончания съезда, и это было для них большим сюрпрайзом – ротация проходила в режиме спецоперации, и в курсе был только очень ограниченный круг лиц. Ну, а приподнятое настроение Дмитрия Анатольевича объясняется тем, что этот переворот в партии власти случился в его интересах.

Не все осознали, что всё это вписывается в более длинный сценарий. Революцию в партии многие попросту проспали, а сейчас уже произошла фиксация нового статуса кво. Проводы Турчака и замена его на нового «генсека» Якушева это тоже про усиление Медведева, который таким образом консолидирует власть в партии власти в своих руках. Процессы эти проходят при полном согласовании с Первым, а за ними уже виднеются контуры новой Госдумы 2026, где у Дмитрия Анатольевича будет важная роль. Засиделся Медведев на теневой должности зампреда Совбеза, душа просит праздника и публичности, а одним телеграм-каналом сыт не будешь – голод Медведева будет сполна удовлетворен на позиции спикера Госдумы, с которой ему будет сподручнее претендовать на самые высокие позиции во властной иерархии в ходе грядущего конкурса преемников.

Вот так вот буднично и незаметно в России начинается подготовка к Большому трансферу 2026 - участники занимают места согласно купленным билетам. И вы присаживайтесь поудобнее, будет интересно.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Дмитрий Медведев сделал громкое заявление о возможном присоединении новых территорий к России на съезде "Единой России".

2. На съезде произошли масштабные кадровые изменения:

- Уволены 5 из 6 замсекретарей генсовета партии

- Состав президиума сокращен с 30 до 14 человек

- Многие высокопоставленные лица узнали об изменениях постфактум

3. Проведена замена руководства: Турчак заменен на Якушева в роли "генсека", что рассматривается как усиление позиций Медведева.

4. По инсайдерской информации, все изменения происходят в интересах Медведева и согласованы с президентом.

5. Предполагается, что Медведев может занять пост спикера Госдумы в 2026 году, что даст ему более публичную роль и усилит его позиции.

Вывод:

Статья описывает начало подготовки к политическому транзиту власти в 2026 году, где Дмитрию Медведеву отводится значительная роль. Текущие изменения в партии "Единая Россия" рассматриваются как первый этап этого процесса, направленный на укрепление позиций Медведева как потенциального преемника.