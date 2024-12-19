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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 19 декабря 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Кутьковка, Двуречная, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Резниковка, Звановка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов ДЗЕРЖИНСК, ПЕСЧАНОЕ, ЗАРЯ, ЩЕРБИНОВКА и КАТЕРИНОВКА Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял до 520-ти военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», семь автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника.

Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобиль, два 152-мм орудия Д-20 и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38064 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19844 танка и других боевых бронированных машин, 1502 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19822 орудия полевой артиллерии и минометов, 29326 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47060
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