19 декабря в Москве в Гостином дворе прошли совмещённые прямая линия и большая пресс-конференция Президента России. Путин в прямом эфире отвечал на вопросы граждан РФ и представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовала в полдень.

Глава государства принёс в зал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую недавно передали ему бойцы, и попросил развернуть: "Я специально взял его (знамя – Прим.) с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения". Депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший в бригаде с ноября 2022 года, позднее сообщил РИА Новости: "Бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ и приморского отряда «Тигр», находящиеся в Курской области, как только выдавалась свободная минута, подписывали копию флага для Президента страны Владимира Путина".

К началу мероприятия поступило более двух миллионов вопросов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, рассказал, что судя по обращениям россиян, в текущем году их меньше интересует международная проблематика; чаще всего люди пишут на темы, связанные со специальной военной операцией; также граждан интересуют инфраструктура, поддержка многодетных семей, экономика, медицина, социальная сфера и ЖКХ. Комментируя присутствие на подведении итогов года журналистов из недружественных стран (наших безусловных врагов), Песков заявил: "Мы не должны им уподобляться. И мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего Президента". Кроме западных гадёнышей типа британско-американского Кира Бреннана-Симмонса (задал провокационный вопрос в традиционной хамской манере, затем схватил свой рюкзак и буквально убежал из зала) и еврейско-британского Стивена Розенберга, пресс-служба, например, удовлетворила заявки на участие от одиозной израильтянки Ксении Собчак, популярного среди школоты видеоблогера и хозяина собственной бизнес-империи Влада Бумаги (он же Влад А4; этого субъекта волнует замедление YouTube, конечно).

Модераторами прямой линии и большой пресс-конференции стали военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая канала "Россия-24" Александра Суворова.

Впервые обрабатывать и анализировать вопросы помогал "сберовский" сервис на основе искусственного интеллекта GigaChat.

"Итоги года с Владимиром Путиным" длились 4 с половиной часа. ВВП ответил на 76 вопросов.

Один из важнейших моментов. Путин заметил, что следовало начинать СВО не в 2022 году, а раньше. "Если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, ситуацию в 2021, 2022 году, о чём бы я подумал: я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО".

Самое цитируемое. Путин предложил провести эксперимент с использованием "Орешника". "Это новое оружие. Повторяю ещё раз: это оружие средней и меньшей дальности. Вы сказали о том, что некоторые эксперты на Западе полагают, что такая ракета легко сбивается, уничтожается, особенно на начальной траектории полёта. <…> Если те западные эксперты, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар «Орешником», и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Мы в любом случае этого не исключаем. Имею в виду, что все системы ПРО и ПВО всё равно находятся у них в работе. Для нас будет интересно. <…> Проведём такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны".

"Ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, и это просто хочу подтвердить. Движение идёт по всей линии фронта каждый день. И, как я уже говорил, речь идёт о продвижении не на 100, 200, 300 метров, наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. <…> Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, — удачи, победы и возвращения домой".

"[Демографический] вопрос чрезвычайно важный. Это, вообще, вопрос — один из ключевых вопросов для России. <…> Я воспользуюсь нашей сегодняшней встречей, беседой и хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации: с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться, потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение — это то, что составляет страну. Одна территория — это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны. Наверное, мы делаем немало, но, совершенно очевидно, недостаточно".

"Вы знаете, суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. <…> Суверенитет разный: и оборонный, и технологический, и научный, образовательный, культурный. Это очень важно. Для нашей страны это особенно важно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело".

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. 19 декабря в Москве состоялась совмещённая прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным, длившаяся 4.5 часа.

2. На мероприятии Путин:

- Представил боевое знамя 155-й бригады морской пехоты как символ всех воюющих за Россию

- Ответил на 76 вопросов из более чем 2 миллионов поступивших обращений

- Впервые использовался ИИ-сервис GigaChat для обработки вопросов

3. Важные заявления Путина:

- Признание, что СВО следовало начать раньше 2022 года

- Предложение провести "технологическую дуэль" с использованием оружия "Орешник"

- Утверждение о значительном продвижении российских войск по линии фронта

- Акцент на демографическом вопросе как одном из ключевых для России

- Подчеркивание важности суверенитета во всех сферах (оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный)

Вывод:

Мероприятие продемонстрировало фокус российского руководства на нескольких ключевых направлениях: военной операции, технологическом развитии, демографических проблемах и укреплении суверенитета. Особое внимание было уделено военной тематике и вопросам национальной безопасности, при этом Путин подчеркнул комплексный характер суверенитета, затрагивающий все сферы жизни государства. Формат мероприятия показал стремление к технологическому развитию (использование ИИ) при сохранении традиционного прямого диалога с гражданами и прессой.