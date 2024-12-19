«Ты любишь Николая Чудотворца? А ты знаешь, где секрет его известности и любви к нему? Секрет в том, что он помнил и исполнял слова Писания: “Блаженнее более давать, нежели принимать”. Ты почтишь Николая Чудотворца, если будешь ему в этом подражать. Помоги родителям по дому. Помоги отстающему товарищу усвоить предмет, который ты знаешь и понимаешь лучше, чем он. Сегодня и всегда поделись на перемене бутербродом с соседом по парте. Думай о других, а не только о себе. Отдавать ведь не значит только передавать из рук в руки деньги или вещи. Отдавать можно время, силы, знания, заботу, молитву. Этим должны заниматься все, в том числе и дети».

Подобное почитание святого очень востребовано, и оно, к сожалению, пока не является главным и общепринятым способом выразить Николаю свою любовь.

И еще очень важный момент. Николай ныне – житель Небесного Царствия. Разговор о нем – прекрасный способ повести речь о бессмертии души, о духовном мире, о неистребимости добра, сделанного во имя Божие. Если с детьми часто трудно или невозможно говорить о мучениках по причине страшных издевательств, которые они вынесли, то о таком святом, как Николай, можно говорить всегда. Только бы не «зацелофанить» и не «законфетить» образ святого. Только бы не свести все к дедушке с мешком, к детским письмам с просьбами о подарках, в которых видно, что аппетит подрастающего поколения разгорается не на шутку. Им уже не до шоколадок. Детки все чаще просят игровые приставки и новые модели мобильных телефонов. А родители, эти «датели» и «винители», эти частые эгоисты и тайные атеисты, умильно хохочут над письмами и просьбами своих деток.

Хорошо, если святой многого мелкого и ничтожного в наших праздниках, посвященных ему, не заметит. А если заметит и прогневается? Предание ведь сообщает нам о пощечине, которую от руки Николая получил Арий. И это значит, что святой не приставлен к бесконечному разносу подарков или попечению о плавающих по водам. Он ревнует о Истине. Нужно чтить его так, чтобы его ладонь на своей щеке не почувствовать.

Стоит вообще подумать о почитании святых. Чтобы чтить не только службой и застольем. Ведь можно найти и другие законные и благочестивые способы выразить святым свою любовь. В день памяти любого из евангелистов можно организовать в храме чтение соответствующего Евангелия. Да и любого из святых, чьи книги вошли в Библию, можно чтить таким образом. В день памяти Иоанна Милостивого или Филарета Милостивого сам Бог велел подражать святым делами любви. В день памяти Симеона Столпника, конечно, на столп не залезешь, но выключить мобильник, телевизор и компьютер и посидеть часа три в тишине можно попробовать.

Творчество нужно и свежий взгляд. Поскольку и сами святые – это не законники и формалисты, а в высшей степени интересные и глубокие люди.

Итак, зима, предчувствие Рождества, ощущение тайны в морозном воздухе и очередная память святого Николая. Как будем праздновать?

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи протоиерея Андрея Ткачёва:

1. Секрет любви к Николаю Чудотворцу в том, что он следовал принципу "блаженнее давать, нежели принимать".

2. Почитать святого можно через подражание его делам – отдавая другим не только материальные вещи, но и время, силы, знания, заботу и молитву.

3. Через рассказ о Николае Чудотворце удобно говорить с детьми о духовном мире, бессмертии души и неистребимости добра.

4. Автор предостерегает от упрощения образа святого до "дедушки с мешком подарков", что искажает его истинное духовное значение.

5. Николай Чудотворец прежде всего ревнитель Истины, а не просто податель подарков (отсылка к случаю с Арием).

6. Предлагается творческий подход к почитанию святых – не только службой и застольем, но и конкретными делами, соответствующими их житию.

Вывод:

Автор призывает переосмыслить современное восприятие Николая Чудотворца, вернувшись к его истинному духовному образу. Он подчеркивает важность активного подражания святому через реальные дела милосердия и заботы о ближних, особенно в противовес коммерциализированному и упрощенному восприятию святого как просто дарителя подарков. Статья предлагает более глубокий, осмысленный подход к почитанию святых через конкретные действия, соответствующие их духовному наследию.

Дополнительный вывод:

Принцип "блаженнее давать, нежели принимать", которому следовал святитель Николай, требует не только щедрости, но и мудрости в дарении. Истинная помощь должна соответствовать реальной нужде человека: материальная поддержка – истинно нуждающимся, духовный совет – заблуждающимся, а тем, кто одержим излишними материальными желаниями – мудрое наставление об умеренности и подлинных ценностях.

В этом контексте особенно важно предостережение отца Андрея о чрезмерной коммерциализации праздника, когда скромные детские просьбы о сладостях сменяются требованиями дорогих гаджетов. Такие желания нуждаются не в удовлетворении, а в мудром воспитательном воздействии. Подражая святителю Николаю, мы должны помнить, что цель дарения – принести истинное благо человеку, даже если иногда это означает отказ в материальном даре в пользу духовного наставления.

Таким образом, мудрость дарения заключается в способности различать, что именно нужно человеку для его истинного блага, и иметь смелость предложить именно это, будь то материальная помощь, добрый совет или строгое наставление.