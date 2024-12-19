Доклад Виктора Алексеевича на коференции "Мы и будущее. Стихии в нашей жизни"Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif

00:07 Начало

00:07 Введение

01:00 Основные темы конференции

01:53 Термин "русский"

05:34 Цивилизационные различия

07:26 Нравственность и суверенитет

09:17 Свобода воли и совесть

10:13 Российская инициатива

12:05 Биополя и космос

14:55 Нервная система и её значение

15:48 Важность осознанного зачатия

17:37 Будущее и изменение человека

19:29 Душа и Бог

22:28 Управленческая грамотность

26:55 Экосистема созидания

28:49 Древо познания и управление

29:45 Концептуальная власть и управление

30:41 Архитектура решения управленческих задач

31:38 Здоровый образ жизни и система здравоохранения

34:25 Генные приоритеты и типы строя психики

35:47 Вопросы и ответы

37:28 Демография и инстинкт продолжения рода

• Школа управления открывает двери к саморазвитию и мудрости.

• Курсы помогают обрести смысл, преодолевать препятствия и достигать целей.

• Присоединяйтесь к сообществу для достижения лучшей версии себя.

➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Цивилизационное понимание термина "русский":

– Русский — это цивилизационный термин, объединяющий народы на основе духовных и культурных ценностей, а не национальности.

2. Крах западной концепции управления:

– Современная эпоха характеризуется коллапсом западной модели, ориентированной на материальные ценности, в отличие от духовно-нравственного подхода Руси.

3. Три цивилизационные модели:

– Запад — цивилизация материи, ориентированная на материальный достаток.

– Восток — цивилизация духа, пропагандирующая смирение и внутреннее спокойствие.

– Русь — цивилизация мира, соединяющая материальное и духовное, стремящаяся к гармоничному бытию.

4. Нравственность как основа общества:

– Главные проблемы России связаны с кризисом нравственности. Суверенитет и будущее страны зависят от духовно-нравственного пути развития.

5. Здоровье и образ жизни:

– Жить "по-божески" означает бережно относиться к себе и окружающему миру. Отказ от алкоголя и табака — ключ к процветанию.

6. Роль управления:

– Всеобщая управленческая грамотность — первый ключ к развитию цивилизации.

– Управление должно начинаться с постановки целей и осмысления, а не с внедрения структур.

7. Духовность и здоровье нации:

– Важно развивать системное образование о здоровье и гармонии тела, духа и души.

– Необходимо включать нравственные ориентиры в медицинские и образовательные системы.

8. Созидание как альтернатива борьбе:

– Россия должна предложить миру новый взгляд на жизнь, ориентированный на созидание, а не на разрушение.

9. Духовные аспекты человека:

– Человек — это единство тела, духа и души.

– Душа связывается с Богом и вселяется в тело при начале сердцебиения.

10. Роль семьи и детей:

– Дети — это высшее творение Бога, и воспитание требует осознанного подхода.

11. Противостояние западной модели:

– Отказ от вредных привычек и возвращение к традиционным ценностям — мощный удар по западной концепции.

Вывод:

Для процветания многонациональной русской цивилизации важно укреплять нравственные основы, развивать духовность, осознанное управление и гармоничный образ жизни. Ключевым шагом станет продвижение принципов созидания и воспитание будущих поколений в духе духовно-нравственных ценностей.