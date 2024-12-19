Два ключа к процветанию и здоровье-сбережению многонациональной Русской Цивилизации
Доклад Виктора Алексеевича на коференции "Мы и будущее. Стихии в нашей жизни"
Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif
00:07 Начало
00:07 Введение
01:00 Основные темы конференции
01:53 Термин "русский"
05:34 Цивилизационные различия
07:26 Нравственность и суверенитет
09:17 Свобода воли и совесть
10:13 Российская инициатива
12:05 Биополя и космос
14:55 Нервная система и её значение
15:48 Важность осознанного зачатия
17:37 Будущее и изменение человека
19:29 Душа и Бог
22:28 Управленческая грамотность
26:55 Экосистема созидания
28:49 Древо познания и управление
29:45 Концептуальная власть и управление
30:41 Архитектура решения управленческих задач
31:38 Здоровый образ жизни и система здравоохранения
34:25 Генные приоритеты и типы строя психики
35:47 Вопросы и ответы
37:28 Демография и инстинкт продолжения рода
• Школа управления открывает двери к саморазвитию и мудрости.
• Курсы помогают обрести смысл, преодолевать препятствия и достигать целей.
• Присоединяйтесь к сообществу для достижения лучшей версии себя.
➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Цивилизационное понимание термина "русский":
– Русский — это цивилизационный термин, объединяющий народы на основе духовных и культурных ценностей, а не национальности.
2. Крах западной концепции управления:
– Современная эпоха характеризуется коллапсом западной модели, ориентированной на материальные ценности, в отличие от духовно-нравственного подхода Руси.
3. Три цивилизационные модели:
– Запад — цивилизация материи, ориентированная на материальный достаток.
– Восток — цивилизация духа, пропагандирующая смирение и внутреннее спокойствие.
– Русь — цивилизация мира, соединяющая материальное и духовное, стремящаяся к гармоничному бытию.
4. Нравственность как основа общества:
– Главные проблемы России связаны с кризисом нравственности. Суверенитет и будущее страны зависят от духовно-нравственного пути развития.
5. Здоровье и образ жизни:
– Жить "по-божески" означает бережно относиться к себе и окружающему миру. Отказ от алкоголя и табака — ключ к процветанию.
6. Роль управления:
– Всеобщая управленческая грамотность — первый ключ к развитию цивилизации.
– Управление должно начинаться с постановки целей и осмысления, а не с внедрения структур.
7. Духовность и здоровье нации:
– Важно развивать системное образование о здоровье и гармонии тела, духа и души.
– Необходимо включать нравственные ориентиры в медицинские и образовательные системы.
8. Созидание как альтернатива борьбе:
– Россия должна предложить миру новый взгляд на жизнь, ориентированный на созидание, а не на разрушение.
9. Духовные аспекты человека:
– Человек — это единство тела, духа и души.
– Душа связывается с Богом и вселяется в тело при начале сердцебиения.
10. Роль семьи и детей:
– Дети — это высшее творение Бога, и воспитание требует осознанного подхода.
11. Противостояние западной модели:
– Отказ от вредных привычек и возвращение к традиционным ценностям — мощный удар по западной концепции.
Вывод:
Для процветания многонациональной русской цивилизации важно укреплять нравственные основы, развивать духовность, осознанное управление и гармоничный образ жизни. Ключевым шагом станет продвижение принципов созидания и воспитание будущих поколений в духе духовно-нравственных ценностей.