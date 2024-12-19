Самое страшное оружие, которое Запад сегодня будет применять против России – "договорняк". Это ведь только кажется, что наша элита, изображающая из себя отчаянных патриотов, на это не пойдёт. На самом деле, есть большая опасность, что пойдёт. Как и когда сформировалась эта "элита"? А создавалась она, начиная с 90-х, как генерация западных управляющих протекторатом Россия. Однако со временем "хозяева" посчитали, что содержать подобный менеджмент – это дополнительные издержки, и стали его понемногу от управления отодвигать. И лишь тогда "элита" наша стала разворачиваться в сторону поддержки Президента, взявшего курс на возвращение суверенитета России (помните "Мюнхенскую речь" Путина?). Но о полном суверенитете и выходе из Западного цивилизационного проекта никто тогда не говорил, лишь об автономии в его составе (т.н. "суверенная демократия" или "внешний политический патриотизм" по Данилевскому).



И лишь когда уязвлённый дерзостью своей вчерашней прислуги Запад предпринял ряд мер по её замене на совсем уже конченных марионеток, "элита" возмутилась и подалась в патриоты, заговорила о суверенитете, "стране-цивилизации", традиционных ценностях и поддержала Президента. Так и дошло до прямого военного противостояния на СВО. Однако в подкорке взбунтовавшихся "элитариев" крепко сидит восприятие Запада как "белых сагибов", с которыми просто надо перезаключить договор на более выгодных условиях. Т.е. – через очередной "договорняк". Именно поэтому если другая сторона на СВО воюет с целью нас уничтожить, то Россия скорее пытается противника напугать, выторговав при будущем "договорняке" лучшие условия.



Но пора понять, что на самом деле договариваться с Россией никто не собирается. Продиктовать ей под видом "мирного соглашения" условия фактической капитуляции с выплатой репараций и постоянной данью – это да. Именно в этом, собственно, и суть "плана Трампа-Келлога" (впервые изобретённого ещё главкомом ВСУ Залужным): заморозка нашего пока что победоносного наступления по "линии соприкосновения", пауза для Украины на год-два, позволяющая воссоздать потрёпанную армию, до зубов вооружить её западным оружием и под тем или иным предлогом снова начать войну. Причём заметно осмелевший после потери Россией Сирии Зеленский уже продвигает мысль, чтобы войска НАТО (в частности – Франции) в качестве "миротворцев" вошли на Украину ещё до вступления Укрорейха в НАТО – сразу после прекращения огня.



И обсуждать, хотим мы этого или не хотим, с нами тоже никто особо не собирается: Трамп – жёсткий бизнесмен, и поэтому единственно доступная ему стратегия – это "мир через силу". То есть, принудить Россию к миру на условиях США, дабы все видели "кто в этом мире Хозяин". Если мир будет подписан, последствия будут для нас куда более печальные, чем нынешнее сирийское фиаско. Убив "похабным миром" авторитет России, легко добиться того, что посыплется БРИКС, отвернётся от слабого союзника Китай, будут сожраны не бросившие нас КНДР и Иран. Более того, на волне народного недовольства "похабным миром" не так трудно запустить в России внутреннюю дестабилизацию, дополнив её массовым мигрантским бунтом. И тогда – всё…



Посему, как совершенно правильно выразился дружественный нам тг-канал: "Геополитическая турбулентность может уничтожить Россию, если мы не будем адекватно реагировать на угрозы". Необходимо открыто назвать и показательно репрессировать "партию измены". Срочно заключить договоры о взаимной обороне с КНДР и Ираном, сформировав по сути Анти-НАТО. Всячески помочь КСИР, Хезболле и хуситам. Провести полный разгром мигрантских дитаспор, пока они не устроили Сирию у нас, всех лишних – выслать без сожаления. Срочно организовать "дружественные визиты" наших кораблей с ЯО в порты Кубы, а того лучше – и учения там где-нибудь провести. И перестать миндальничать на СВО: если "Орешник" у нас был не единственным, то активно его применять, в т.ч. по мостам, плотинам и "центрам принятия решений". Только тогда у России появится шанс выжить.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Главное оружие Запада – "договорняк":

– Запад стремится использовать "договорные" методы, чтобы навязать России капитуляцию под видом мирного соглашения.

– Российская элита, сформированная в 90-х как управляющие протектората, может быть склонна к компромиссам с Западом.

2. Эволюция российской элиты:

– Элита изначально работала в интересах Запада, но после ряда событий повернулась к идеям суверенитета.

– Поддержка президента и патриотических идей часто была реакцией на давление Запада, а не осознанным выбором.

3. Опасность нового "мирного соглашения":

– Запад рассматривает "мирное соглашение" как способ ослабить Россию через заморозку конфликта.

– Предполагаемые последствия включают восстановление украинской армии и новую войну против России с более мощной поддержкой НАТО.

4. Риски "похабного мира":

– Подписание невыгодного соглашения приведёт к потере авторитета России, ослаблению БРИКС, разрыву союзов с Китаем, КНДР и Ираном.

– Внутренняя дестабилизация, мигрантские бунты и политический кризис могут стать неизбежными последствиями.

5. Предлагаемые меры:

– Жёсткие действия против "партии измены" и мигрантских диаспор.

– Создание союзов с КНДР, Ираном и другими антагонистами Запада.

– Проведение военных учений в стратегически важных точках, например, на Кубе.

– Эскалация действий на СВО, включая удары по ключевой инфраструктуре противника.

Вывод:

Статья акцентирует внимание на том, что "договорняки" представляют серьёзную угрозу для России, поскольку Запад может использовать их для навязывания условий капитуляции. Автор подчёркивает, что сохранение суверенитета требует жёсткой реакции, включающей внутренние репрессии, укрепление внешнеполитических союзов и усиление военных действий. Приведённые меры направлены на минимизацию рисков и обеспечение стратегической устойчивости России перед лицом внешних и внутренних вызовов.