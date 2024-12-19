4 стадии полного освобождения. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции Парамахансы Йогананды о четырех стадиях освобождения:
1. Первая стадия самадхи (сам праджня самадхи):
- Практикующий начинает отождествлять себя с истинным высшим "Я" (душой)
- Появляется чувство блаженства души
- Внешние факторы перестают волновать
2. Вторая стадия:
- Достигается полная уравновешенность восприятия
- Внимание и интеллект отключаются от материального тела
- Познавательная способность переключается на интуицию души
3. Третья стадия:
- Экстатическое состояние становится не эпизодическим
- Йог может в любой момент погрузиться в савика по самадхи
- Блаженство души растворяется в блаженстве духа
4. Четвертая стадия:
- Йог способен сохранять космическое блаженство не только в медитации, но и в повседневной жизни
- Увеличивается период радостного состояния после самадхи
- Практикующий становится неподвластен страданиям
После освоения этих четырех стадий йог может перейти к высшему экстазу – нирвикальпа самадхи, где происходит окончательное воссоединение с духом, которое уже нельзя утратить.
Вывод:
Парамаханса Йогананда описывает последовательный процесс духовного развития через практику медитации, где каждая стадия углубляет отрешение от материального мира и усиливает связь с духовным началом. Ключевой посыл заключается в необходимости регулярной и настойчивой практики, без привязанности к результату, как в притче о садовнике. Конечная цель – достижение необратимого состояния единства с духом (нирвикальпа самадхи), полностью освобождающего от страданий и цикла перерождений.