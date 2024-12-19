Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

4 стадии полного освобождения. Парамханса Йогананда

43 0


Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Наш канал в телеграм https://t.me/reality_yoga_ru
присоединяйтесь;)

О том как начать обучение Крия йоге здесь – https://reality-yoga.ru/obychenie/

Много другой важной информации о жизни и счастье на сайте http://reality-yoga.ru/

Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь http://reality-yoga.ru/podderzhite-proekt/

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции Парамахансы Йогананды о четырех стадиях освобождения:

1. Первая стадия самадхи (сам праджня самадхи):
- Практикующий начинает отождествлять себя с истинным высшим "Я" (душой)
- Появляется чувство блаженства души
- Внешние факторы перестают волновать

2. Вторая стадия:
- Достигается полная уравновешенность восприятия
- Внимание и интеллект отключаются от материального тела
- Познавательная способность переключается на интуицию души

3. Третья стадия:
- Экстатическое состояние становится не эпизодическим
- Йог может в любой момент погрузиться в савика по самадхи
- Блаженство души растворяется в блаженстве духа

4. Четвертая стадия:
- Йог способен сохранять космическое блаженство не только в медитации, но и в повседневной жизни
- Увеличивается период радостного состояния после самадхи
- Практикующий становится неподвластен страданиям

После освоения этих четырех стадий йог может перейти к высшему экстазу – нирвикальпа самадхи, где происходит окончательное воссоединение с духом, которое уже нельзя утратить.

Вывод:
Парамаханса Йогананда описывает последовательный процесс духовного развития через практику медитации, где каждая стадия углубляет отрешение от материального мира и усиливает связь с духовным началом. Ключевой посыл заключается в необходимости регулярной и настойчивой практики, без привязанности к результату, как в притче о садовнике. Конечная цель – достижение необратимого состояния единства с духом (нирвикальпа самадхи), полностью освобождающего от страданий и цикла перерождений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bvP1V56QQRA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Ликвидация»: судьба российского образования. Четверикова О. Н.
Конференция по сыроедению Сыро-единение 2011
КАК МОНГОЛО-ТАТАРЫ РУСЬ ЗАВОЕВЫВАЛИ
Кучно пошло
Еще раз об «ужасных репрессиях»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: