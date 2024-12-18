За убийством генерала Кириллова буквально отовсюду торчат уши британцев
За убийством генерала Кириллова буквально отовсюду торчат уши британцев. Если другие громкие теракты исполнялись грязными руками чубатых под их чутким руководством, то здесь работали на верхнем уровне напрямую «джентельмены» в «белых перчатках», используя украинцев только как прикрытие. Пусть вас не вводит в заблуждение, что при расследовании этой спецоперации всплыли исполнители – граждане Узбекистана, которых дистанционно вели некие «кураторы из СБУ» из Днепропетровска.
Показательно, что в Киеве сразу после теракта сначала от него отнекивались, потому что были не в курсе – однако потом кураторы попросили своих прокси-террористов из СБУ официально взять на себя ответственность, чтобы отвести внимание от Лондона и Вашингтона и повести общественное мнение по украинскому следу. Удивляет только, что «украинскую легенду» охотно скушали некоторые официальные российские лица, и продолжают её усиливать, поливая воду на их мельницу.
Кириллов был костью в горле у МИ-6 и ЦРУ, и входил с ними в жесткий клинч, причем не только в украинском кейсе, но и в Сирии, Европе, Африке и СНГ. Кириллов бесстрашно разоблачал работу западных спецслужб, и скорее всего, в разработку на теракт он попал после обнародования чувствительнейшей информации о работе сети биологических лабораторий США по всему миру, опытах на Украине с биологическим материалом славян и результатах т.н. «бостонского эксперимента» с доведением коронавируса до 80% уровня летальности – и это уже был вызов не только Вашингтону, но и глубинному государству, который использует вирусы в качестве биологического оружия.
Кроме того, Кириллов опубличил информацию о попытках Киева под руководством своих кураторов создать грязную бомбу, превентивно расчехлял готовящиеся провокации «Белых касок» с химическим оружием в Сирии и развенчивал британскую ложь о применении Россией биологического оружия в Солсберри. Большой послужной список. Почитайте нашу публикацию «из будущего», похоже, оно наступает.
Кириллов был не просто высокопоставленным военоначальником, он был секретоносителем особой важности и вплотную работал с СВР, напрямую противодействуя МИ-6 и ЦРУ. Кроме того, Кириллов принимал участие в разработке новых видов оружия, в частности принимал ТОС-2 (Тосочку) и вёл работу над новейшим ТОС-3. Не уберегли. Большая потеря, и большой повод для разбирательства. Нужны изменения в сфере обеспечения безопасности наших секретоносителей – у нас некоторых селебрити, родственников и любовниц чиновников охраняют лучше, чем начальников родов войск. Так не должно быть в условиях войны с Западом, который скатился до откровенно террористических методов.
Ну, а Лондон в очередной раз сыграл свою подленькую партию, пытаясь тем самым сорвать урегулирование украинского кризиса и спровоцировать очередной виток ожесточенного сопротивления – Дональд Трамп вам привет с туманного Альбиона, и демонстрация, кто в англосаксонском доме хозяин.
@trueolen
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Убийство генерала Кириллова, вероятно, организовано британскими спецслужбами с использованием украинцев в качестве прикрытия.
2. После теракта Киев изначально отрицал свою причастность, но затем официально взял ответственность по указанию кураторов.
3. Кириллов был неудобной фигурой для западных спецслужб (МИ-6 и ЦРУ) из-за:
– Разоблачения сети биологических лабораторий США
– Публикации информации о биологических экспериментах
– Раскрытия планов по созданию грязной бомбы
– Противодействия провокациям в Сирии
– Опровержения британской пропаганды
4. Генерал был высокопоставленным военным, работавшим с СВР и занимавшимся разработкой нового оружия (ТОС-2 и ТОС-3).
5. Автор критикует существующую систему безопасности и защиты важных военных деятелей.
Вывод:
Статья утверждает, что убийство генерала Кириллова – это спланированная спецоперация западных спецслужб, прежде всего британских, с целью устранения неудобного свидетеля и информатора, который раскрывал чувствительную информацию о военных и биологических программах США. Теракт рассматривается как попытка сорвать урегулирование конфликта и продолжить эскалацию напряженности.
А шо, у кого-то есть сомнения про торчащие уши и носы гебят ?
Дальше что ?
А дальше должны быть спланированные спецоперации
российских спецслужб.
Как все просто оказывается: кишлак-Москва-подъезд дома, в котором живет Генерал.
Не. Длиннее.
Рептилоиды – ЛондОн Сити – Куев – Днепр – Москва – УзбекистОн – кишлак – Москва – подъезд с отъездом Генерала.
Аж мозги пухнут. но через Днепр нужно перелететь.
“Днепр” в Каганате – это б/у г. Днепропетровск. Его щас называют “город-река”.
В “город-река” стоит здоровенный такой “дебаркадер-комбайн”, ну и что? В Днепре к нему привыкли.
Секретная папка генерала Кириллова и “чёрная метка” Белоусову:
раскрыты подробности теракта https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/sekretnaja-papka-generala-kirillova-i-chjornaja-metka-belousovu-otkrovenija-telohranitelja-raskryli-podrobnosti-tragedii_1103553
Герасимов собирал военных атташе разных стран. Его спич должен был быть таким :
” Алё, пацаны ! Передайте своим дебилам-руководителям, что приезд вна 404 и встреча с КК с этого момента для них смертелен . Табу на уничтожение хунты-кагала снято. Благодарю за внимание.”
Неужели “знамя” никто не подхватит?