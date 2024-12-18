За убийством генерала Кириллова буквально отовсюду торчат уши британцев. Если другие громкие теракты исполнялись грязными руками чубатых под их чутким руководством, то здесь работали на верхнем уровне напрямую «джентельмены» в «белых перчатках», используя украинцев только как прикрытие. Пусть вас не вводит в заблуждение, что при расследовании этой спецоперации всплыли исполнители – граждане Узбекистана, которых дистанционно вели некие «кураторы из СБУ» из Днепропетровска.



Показательно, что в Киеве сразу после теракта сначала от него отнекивались, потому что были не в курсе – однако потом кураторы попросили своих прокси-террористов из СБУ официально взять на себя ответственность, чтобы отвести внимание от Лондона и Вашингтона и повести общественное мнение по украинскому следу. Удивляет только, что «украинскую легенду» охотно скушали некоторые официальные российские лица, и продолжают её усиливать, поливая воду на их мельницу.



Кириллов был костью в горле у МИ-6 и ЦРУ, и входил с ними в жесткий клинч, причем не только в украинском кейсе, но и в Сирии, Европе, Африке и СНГ. Кириллов бесстрашно разоблачал работу западных спецслужб, и скорее всего, в разработку на теракт он попал после обнародования чувствительнейшей информации о работе сети биологических лабораторий США по всему миру, опытах на Украине с биологическим материалом славян и результатах т.н. «бостонского эксперимента» с доведением коронавируса до 80% уровня летальности – и это уже был вызов не только Вашингтону, но и глубинному государству, который использует вирусы в качестве биологического оружия.



Кроме того, Кириллов опубличил информацию о попытках Киева под руководством своих кураторов создать грязную бомбу, превентивно расчехлял готовящиеся провокации «Белых касок» с химическим оружием в Сирии и развенчивал британскую ложь о применении Россией биологического оружия в Солсберри. Большой послужной список. Почитайте нашу публикацию «из будущего», похоже, оно наступает.



Кириллов был не просто высокопоставленным военоначальником, он был секретоносителем особой важности и вплотную работал с СВР, напрямую противодействуя МИ-6 и ЦРУ. Кроме того, Кириллов принимал участие в разработке новых видов оружия, в частности принимал ТОС-2 (Тосочку) и вёл работу над новейшим ТОС-3. Не уберегли. Большая потеря, и большой повод для разбирательства. Нужны изменения в сфере обеспечения безопасности наших секретоносителей – у нас некоторых селебрити, родственников и любовниц чиновников охраняют лучше, чем начальников родов войск. Так не должно быть в условиях войны с Западом, который скатился до откровенно террористических методов.



Ну, а Лондон в очередной раз сыграл свою подленькую партию, пытаясь тем самым сорвать урегулирование украинского кризиса и спровоцировать очередной виток ожесточенного сопротивления – Дональд Трамп вам привет с туманного Альбиона, и демонстрация, кто в англосаксонском доме хозяин.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Убийство генерала Кириллова, вероятно, организовано британскими спецслужбами с использованием украинцев в качестве прикрытия.

2. После теракта Киев изначально отрицал свою причастность, но затем официально взял ответственность по указанию кураторов.

3. Кириллов был неудобной фигурой для западных спецслужб (МИ-6 и ЦРУ) из-за:

– Разоблачения сети биологических лабораторий США

– Публикации информации о биологических экспериментах

– Раскрытия планов по созданию грязной бомбы

– Противодействия провокациям в Сирии

– Опровержения британской пропаганды

4. Генерал был высокопоставленным военным, работавшим с СВР и занимавшимся разработкой нового оружия (ТОС-2 и ТОС-3).

5. Автор критикует существующую систему безопасности и защиты важных военных деятелей.

Вывод:

Статья утверждает, что убийство генерала Кириллова – это спланированная спецоперация западных спецслужб, прежде всего британских, с целью устранения неудобного свидетеля и информатора, который раскрывал чувствительную информацию о военных и биологических программах США. Теракт рассматривается как попытка сорвать урегулирование конфликта и продолжить эскалацию напряженности.