Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих, 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортеров, 1283 боевые бронированные машины, 1152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России