Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 декабря 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области.
Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.
Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер «Rosomak» польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».
▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30.
Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики.
Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населенных пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.
Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника.
Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм «Акация» и 122-мм «Гвоздика», а также 152-мм орудие Д-20.
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника.
ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29294 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Какая-то “дурилка картонная” от Рыжего Козыря собирается шариться по Москве, Куеву и Европке.(в СМИ)
Подобные от деда Бидона “блинкенды и саллованы” уже не высовываются.
ВС РФ зачистили котел с боевиками ВСУ к югу от Курахово https://iz.ru/1809156/2024-12-18/rogov-soobshchil-o-zachistke-kotla-s-boevikami-vsu-k-iugu-ot-kurakhovo