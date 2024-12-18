Речной Флот Золотой Орды на Волге. Найдены новые доказательства.
Давайте продолжим разбирать уникальные письменные "источники" о Монголо Татарском нашествие на Русь. Сегодня разбор арабского исторического труда начала 14 века написанного Персидским историком Рашидом ад Дином. Где мы узнаем про Речной Золото Ордынский флот на Волге, а так же о взятии неизвестных доселе Русских городов войсками Батыя.
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей : https://djvu.online/file/yq4fbIbyxEt5Z
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Отсутствие доказательств татаро-монгольского нашествия:
- Нет генетических следов, артефактов, тел или захоронений монголо-татар на Руси.
- Термин "монголо-татарские стрелы" был создан историками.
- Археологи не нашли руин Золотой Орды, включая города Сарай-Бату и Каракорум.
2. Недостоверность письменных источников:
- Официальные исторические версии основаны на списках со списков, созданных под повестку.
- Описания Рашид ад-Дина подвергаются сомнениям из-за явных несоответствий.
3. Критика исторических источников:
- Работы европейских путешественников, таких как Рубрук, Карпини, Марко Поло, содержат сказочные элементы.
- Сведения Рашид ад-Дина о Руси и её завоевании монголами вызывают сомнения из-за отсутствия конкретики.
4. Рашид ад-Дин и его труд:
- Основной труд "Джами ат-Таварих" содержит множество неточностей и противоречий.
- Утверждается, что часть текста написана коллективом авторов, использовавших вторичные источники.
5. Критика методов анализа истории:
- Историки часто трактуют непонятные термины в выгодном им ключе.
- Нередко встречаются натянутые интерпретации событий, такие как приписывание вымышленных названий городам.
6. Противоречия в данных о нашествии:
- В трудах отсутствует упоминание ключевых событий, таких как битва на Калке или взятие Киева.
- Описание военных кампаний содержит фантастические числа и сюжеты.
7. Культурное влияние монголов:
- Несмотря на "иго", культурный и духовный рост наблюдался как в Персии, так и на Руси.
Вывод:
Исторические описания татаро-монгольского нашествия, включая труды Рашид ад-Дина, нельзя считать достоверными. Они полны противоречий, натяжек и недоказуемых утверждений. Археологических и письменных свидетельств, подтверждающих официальную версию, недостаточно. Необходимо переосмысление и критический подход к источникам.