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Речной Флот Золотой Орды на Волге. Найдены новые доказательства.

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Давайте продолжим разбирать уникальные письменные "источники" о Монголо Татарском нашествие на Русь. Сегодня разбор арабского исторического труда начала 14 века написанного Персидским историком Рашидом ад Дином. Где мы узнаем про Речной Золото Ордынский флот на Волге, а так же о взятии неизвестных доселе Русских городов войсками Батыя.
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей : https://djvu.online/file/yq4fbIbyxEt5Z

Комментарий редакции

Тезисы лекции:
1. Отсутствие доказательств татаро-монгольского нашествия:
   - Нет генетических следов, артефактов, тел или захоронений монголо-татар на Руси.
   - Термин "монголо-татарские стрелы" был создан историками.
   - Археологи не нашли руин Золотой Орды, включая города Сарай-Бату и Каракорум.

2. Недостоверность письменных источников:
   - Официальные исторические версии основаны на списках со списков, созданных под повестку.
   - Описания Рашид ад-Дина подвергаются сомнениям из-за явных несоответствий.

3. Критика исторических источников:
   - Работы европейских путешественников, таких как Рубрук, Карпини, Марко Поло, содержат сказочные элементы.
   - Сведения Рашид ад-Дина о Руси и её завоевании монголами вызывают сомнения из-за отсутствия конкретики.

4. Рашид ад-Дин и его труд:
   - Основной труд "Джами ат-Таварих" содержит множество неточностей и противоречий.
   - Утверждается, что часть текста написана коллективом авторов, использовавших вторичные источники.

5. Критика методов анализа истории:
   - Историки часто трактуют непонятные термины в выгодном им ключе.
   - Нередко встречаются натянутые интерпретации событий, такие как приписывание вымышленных названий городам.

6. Противоречия в данных о нашествии:
   - В трудах отсутствует упоминание ключевых событий, таких как битва на Калке или взятие Киева.
   - Описание военных кампаний содержит фантастические числа и сюжеты.

7. Культурное влияние монголов:
   - Несмотря на "иго", культурный и духовный рост наблюдался как в Персии, так и на Руси.

Вывод:
Исторические описания татаро-монгольского нашествия, включая труды Рашид ад-Дина, нельзя считать достоверными. Они полны противоречий, натяжек и недоказуемых утверждений. Археологических и письменных свидетельств, подтверждающих официальную версию, недостаточно. Необходимо переосмысление и критический подход к источникам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IULAzv8rseM
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