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Порядка восьми разводов приходилось на десять новых бракосочетаний в России в 2024 году – ВЦИОМ.

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Порядка восьми разводов приходилось на десять новых бракосочетаний в России в 2024 году – ВЦИОМ.

Страшная цифра, на самом деле. Разводы – ещё один бич российской семьи, о котором редко говорят. Но учителя, которые общаются с детьми, свидетельствуют, что количество неполных семей зашкаливает, и трудно уже найти полноценную семью, в которой бы не было отчимов или сводных детей и которые жили бы изначально в одном составе.

А ведь для ребёнка распад семьи – это незаживаемая рана, это внутренний раскол мироздания на всю жизнь. И как бы ни успешна была новая жизнь, как бы ни дружелюбно расстались родители, дети останутся с раной в душе и с недоверием к семье как таковой.

Разведённые могут сколько угодно убеждать себя, что так лучше для всех, что они цивилизованные люди и всё по взаимному согласию, а ребёнок останется их общей любовью – но это всё слова, а в душе каждого наедине все испытывают страдания. Впрочем, даже распад бездетной семьи – это трагедия.

В чём же причина стольких разводов? Если по научному, в снижении ценностной значимости института официального брака. А что за этим стоит? Деградация тех самых семейных ценностей. Когда семья – это не святое, а что-то формальное и такое, что можно легко перечеркнуть на Госуслугах.

Отношение к совместной жизни, как к комфортному сожительству, а к разводу, как к естественному процессу – ну не сошлись, с кем не бывает, пожили-попробовали и пошли дальше своей дорогой. Удобно? Ещё как! Но сколько же одиноких людей порождено таким отношением.

Проблему эту не решить маткапиталом или законом, а только комплексным воспитанием с детства. Воспитание того, что семья – это не прогулка, а серьёзный труд, в котором надо уметь терпеть и любя преодолевать, как терпит создающий творение. О, скажут, какая нудятина и мракобесие! И побегут за новыми ощущениями…

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Статистика разводов в России
   – В 2024 году на 10 новых браков приходится около 8 разводов
   – Количество неполных семей значительно увеличилось

2. Психологические последствия развода для детей
   – Развод – это глубокая эмоциональная травма для ребенка
   – Дети надолго теряют доверие к институту семьи
   – Даже при дружеском расставании родителей ребенок страдает

3. Причины высокого уровня разводов
   – Снижение ценностной значимости официального брака
   – Деградация семейных ценностей
   – Отношение к браку как к временному комфортному сожительству
   – Восприятие развода как обычного, легко решаемого процесса

4. Решение проблемы
   – Невозможность решения только материальными мерами или законодательством
   – Необходимость комплексного воспитания с детства
   – Формирование понимания семьи как серьезного труда, требующего терпения и преодоления

Вывод:
Статья поднимает острую социальную проблему – кризис семейных отношений в современной России. Автор подчеркивает, что высокий уровень разводов – это не просто статистика, а глубокая системная проблема, которая наносит серьезный эмоциональный ущерб, особенно детям. Единственный путь решения – фундаментальное изменение отношения к браку через воспитание, формирование понимания семьи как ценности, требующей постоянной работы и взаимопонимания.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2390
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29251 27211
    жора шапов час назад

      А почему ВЦИОМ не сказала, браки какой национальности ТАК (8 :10) распадаются ?

    • 29251 27211
      жора шапов час назад

        Это победительница ” Мисс Франция ” :

        https://masterok.livejournal.com/11646799.html

        - Ау, французы !
        - Безполезно..

        1
        1
      • 19147 17911
        KT 27 мин. назад

          Да что ж такое!
          Вроде все верующие в бога,храмов понастроили на каждом углу и на тебе-хуже чем в безбожном совке!
          Наверное это всё происки коварного Запада с их квадробоберами.)))
          П.С.С 2000 года в результате «оптимизации» количество школ в России сократилось с 68 тысяч до 40 тысяч в 2022 году. В то же время количество церквей, наоборот, выросло — с 21 до 42 тысяч. Также было закрыто 54 000 детсадов.

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