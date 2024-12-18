Порядка восьми разводов приходилось на десять новых бракосочетаний в России в 2024 году – ВЦИОМ.

Страшная цифра, на самом деле. Разводы – ещё один бич российской семьи, о котором редко говорят. Но учителя, которые общаются с детьми, свидетельствуют, что количество неполных семей зашкаливает, и трудно уже найти полноценную семью, в которой бы не было отчимов или сводных детей и которые жили бы изначально в одном составе.

А ведь для ребёнка распад семьи – это незаживаемая рана, это внутренний раскол мироздания на всю жизнь. И как бы ни успешна была новая жизнь, как бы ни дружелюбно расстались родители, дети останутся с раной в душе и с недоверием к семье как таковой.

Разведённые могут сколько угодно убеждать себя, что так лучше для всех, что они цивилизованные люди и всё по взаимному согласию, а ребёнок останется их общей любовью – но это всё слова, а в душе каждого наедине все испытывают страдания. Впрочем, даже распад бездетной семьи – это трагедия.

В чём же причина стольких разводов? Если по научному, в снижении ценностной значимости института официального брака. А что за этим стоит? Деградация тех самых семейных ценностей. Когда семья – это не святое, а что-то формальное и такое, что можно легко перечеркнуть на Госуслугах.

Отношение к совместной жизни, как к комфортному сожительству, а к разводу, как к естественному процессу – ну не сошлись, с кем не бывает, пожили-попробовали и пошли дальше своей дорогой. Удобно? Ещё как! Но сколько же одиноких людей порождено таким отношением.

Проблему эту не решить маткапиталом или законом, а только комплексным воспитанием с детства. Воспитание того, что семья – это не прогулка, а серьёзный труд, в котором надо уметь терпеть и любя преодолевать, как терпит создающий творение. О, скажут, какая нудятина и мракобесие! И побегут за новыми ощущениями…

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Статистика разводов в России

– В 2024 году на 10 новых браков приходится около 8 разводов

– Количество неполных семей значительно увеличилось

2. Психологические последствия развода для детей

– Развод – это глубокая эмоциональная травма для ребенка

– Дети надолго теряют доверие к институту семьи

– Даже при дружеском расставании родителей ребенок страдает

3. Причины высокого уровня разводов

– Снижение ценностной значимости официального брака

– Деградация семейных ценностей

– Отношение к браку как к временному комфортному сожительству

– Восприятие развода как обычного, легко решаемого процесса

4. Решение проблемы

– Невозможность решения только материальными мерами или законодательством

– Необходимость комплексного воспитания с детства

– Формирование понимания семьи как серьезного труда, требующего терпения и преодоления

Вывод:

Статья поднимает острую социальную проблему – кризис семейных отношений в современной России. Автор подчеркивает, что высокий уровень разводов – это не просто статистика, а глубокая системная проблема, которая наносит серьезный эмоциональный ущерб, особенно детям. Единственный путь решения – фундаментальное изменение отношения к браку через воспитание, формирование понимания семьи как ценности, требующей постоянной работы и взаимопонимания.