Охота на русского осинтера



Продолжаем просвещать молодых osint-еров, как не попасть в "вербовочную воронку" западных специальных служб, и не превратиться в транслятора их нарративов.

Одна из распространенных технологий – заставить вас посещать интернет-ресурс прокси-организации с регулярной периодичностью, то есть вовлечь цель в свои круги. Как это можно сделать? Просто, прикрутить какой-то осинт-инструмент и скормить ЛОМам в целевой стране, как какая-то уникальная "плюшка", без которой вы не сможете жить. Что происходит:

1. Вы, молодой специалист, увидели на популярном тг-канале ссылку на осинт-инструмент. С регулярной периодичностью, посещаете сайт прокси-структуры, например интернет-расследователей. Пользуетесь их инструментом. А значит что? В ваших глазах растет доверие к этому сервису и авторитетность прокси. Параллельно оставляете свои цифровые следы и историю запросов.

2. Периодически на этой странице вам подсовывают новости, баннеры, посты…

3. Вы и не замечаете, как также начинаете распространять ссылку на этот "уникальный" инструмент, параллельно распространяя и по своей аудитории их нарративы.

4. Вам подсовывают задания, челенджи, чтобы еще глубже завлечь вас в сети, понять ваши сильные и слабые стороны и в дальнейшем завербовать.

5. Все вы в ловушке – распространяли нарративы противника, делали "тестовые" задания. Вербовка.

6. Госизмена. Тюрьма.

https://t.me/rtechnocom/3448 – цинк



Комментарий редакции

Сущность описанной в статье технологии – последовательное втягивание специалиста в сеть криминальных коммуникаций через изощренные психологические приемы:

1. Начальный этап: Приманка

- Создание иллюзии полезного, уникального сервиса

- Использование профессионального интереса молодого специалиста

- Маскировка истинных целей под профессиональную поддержку

2. Механизм постепенного вовлечения

- Последовательное размывание этических и правовых границ

- Незаметное втягивание в выполнение пограничных заданий

- Формирование зависимости от информационного источника

3. Стратегия шантажа и принуждения

- Накопление компрометирующих материалов

- Создание долговой/криминальной петли

- Использование страха перед уголовной ответственностью

4. Технология давления

- Шантаж уголовной статьей

- Принуждение к сотрудничеству под угрозой разоблачения

- Превращение человека в послушного агента

Ключевой принцип – постепенная деградация моральных установок через имитацию легитимной профессиональной деятельности, что позволяет манипуляторам формировать полностью управляемого исполнителя.

Цель таких технологий – не только вербовка конкретного индивида, но и создание разветвленной сети негласных агентов, способных выполнять противоправные задания.