Главная » Мировоззрение, Политика, Психология

Как вербуют молодых да ранних…

64 1

Охота на русского осинтера

Продолжаем просвещать молодых osint-еров, как не попасть в "вербовочную воронку" западных специальных служб, и не превратиться в транслятора их нарративов.

Одна из распространенных технологий – заставить вас посещать интернет-ресурс прокси-организации с регулярной периодичностью, то есть вовлечь цель в свои круги. Как это можно сделать? Просто, прикрутить какой-то осинт-инструмент и скормить ЛОМам в целевой стране, как какая-то уникальная "плюшка", без которой вы не сможете жить. Что происходит:

1. Вы, молодой специалист, увидели на популярном тг-канале ссылку на осинт-инструмент. С регулярной периодичностью, посещаете сайт прокси-структуры, например интернет-расследователей. Пользуетесь их инструментом. А значит что? В ваших глазах растет доверие к этому сервису и авторитетность прокси. Параллельно оставляете свои цифровые следы и историю запросов.

2. Периодически на этой странице вам подсовывают новости, баннеры, посты…

3. Вы и не замечаете, как также начинаете распространять ссылку на этот "уникальный" инструмент, параллельно распространяя и по своей аудитории их нарративы.

4. Вам подсовывают задания, челенджи, чтобы еще глубже завлечь вас в сети, понять ваши сильные и слабые стороны и в дальнейшем завербовать.

5. Все вы в ловушке – распространяли нарративы противника, делали "тестовые" задания. Вербовка.

6. Госизмена. Тюрьма.

https://t.me/rtechnocom/3448 – цинк

Комментарий редакции

Сущность описанной в статье технологии – последовательное втягивание специалиста в сеть криминальных коммуникаций через изощренные психологические приемы:

1. Начальный этап: Приманка
- Создание иллюзии полезного, уникального сервиса
- Использование профессионального интереса молодого специалиста
- Маскировка истинных целей под профессиональную поддержку

2. Механизм постепенного вовлечения
- Последовательное размывание этических и правовых границ
- Незаметное втягивание в выполнение пограничных заданий
- Формирование зависимости от информационного источника

3. Стратегия шантажа и принуждения
- Накопление компрометирующих материалов
- Создание долговой/криминальной петли
- Использование страха перед уголовной ответственностью

4. Технология давления
- Шантаж уголовной статьей
- Принуждение к сотрудничеству под угрозой разоблачения
- Превращение человека в послушного агента

Ключевой принцип – постепенная деградация моральных установок через имитацию легитимной профессиональной деятельности, что позволяет манипуляторам формировать полностью управляемого исполнителя.

Цель таких технологий – не только вербовка конкретного индивида, но и создание разветвленной сети негласных агентов, способных выполнять противоправные задания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9559494.html
Метки: Интернет, разведка, спецслужбы, шпионаж
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Утилизация Поссия - как её планируют олигархи
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2017
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1766 1454
    Valeriy Bondarik четыре часа назад

      ,.., P R I V E T ik ,..,

      Ужас-УШАС…ШО-тарыцца…
      РАЗВЕДКАю и ШПЯЁНми – личность ОКРУЖАЕТСЯ…
      И…”незаметно” В – “АГЕНТА” превращается…
      * а раз-ТАК то…КЕМ “личность” СТАНОВИТСЯ…
      * Неуж-то Личность – оБЕЗличивается…

      Агенты-разведчики-ШПЯЁНЫ…
      на ИХ СОДЕРЖАНИЕ – ТРАТЯТся $$$ МИЛЛИОНЫ…
      * а МЕТОДЫ “во-влечения”…СЯКРЭТныя…
      * ВЕРБОВОЧНЫЕ “сети” — “неЗАМЕТНЫЕ”…
      …а-ведь “корытца-С-зеленью” – вполне КОНКРЕТНЫЕ…

      Человек СЛАБ…своИХ хотелок=ПОРОКОВ РАБ…
      Зная ЭТО активизируется – от СПЕЦслужб “прораб”…
      * создают УСЛОВИЯ,чтобы Дух(Мораль…)ОСЛАБ…
      * Личность “НЬЮАНСАМИ-ОКРУЖЕНА” – но ЭТОго НЕ-видит она…
      …а если ТАКОЙ в “Полит-ОБОЙМЕ” то – СТРАДАЕТ страна…

      * В политике ПОВСЕМЕСТНО – “ЭТА–рать”…
      ДЛЯ-ТОГО чтобы – НУЖНЫЕ “законы” СОЗДАВАТЬ…
      ЧТОБЫ страну(СОЦИУМ)- ИЗНУТРИ РАЗРУШАТЬ…
      …Правящими ЧЛЕНАМИ – “ИХ” принято называть…
      …”Партиями-ВЛАСТИ” – “ИХ” стали ПРИКРЫВАТЬ…
      (МНОГОе-разное…Можно-былобы о “нИХ” сказать…)
      ———————————————

      …ну ЧТО,рабятушки…НАЧНИте “удивлять”…
      …не ПОРА-ли – “ХОМУТ” толерантности СНИМАТЬ…

      – Валерий Бондарик.
      – Эдмонтон. Канада. 18-12-24

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход: