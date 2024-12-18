Как вербуют молодых да ранних…
Охота на русского осинтера
Продолжаем просвещать молодых osint-еров, как не попасть в "вербовочную воронку" западных специальных служб, и не превратиться в транслятора их нарративов.
Одна из распространенных технологий – заставить вас посещать интернет-ресурс прокси-организации с регулярной периодичностью, то есть вовлечь цель в свои круги. Как это можно сделать? Просто, прикрутить какой-то осинт-инструмент и скормить ЛОМам в целевой стране, как какая-то уникальная "плюшка", без которой вы не сможете жить. Что происходит:
1. Вы, молодой специалист, увидели на популярном тг-канале ссылку на осинт-инструмент. С регулярной периодичностью, посещаете сайт прокси-структуры, например интернет-расследователей. Пользуетесь их инструментом. А значит что? В ваших глазах растет доверие к этому сервису и авторитетность прокси. Параллельно оставляете свои цифровые следы и историю запросов.
2. Периодически на этой странице вам подсовывают новости, баннеры, посты…
3. Вы и не замечаете, как также начинаете распространять ссылку на этот "уникальный" инструмент, параллельно распространяя и по своей аудитории их нарративы.
4. Вам подсовывают задания, челенджи, чтобы еще глубже завлечь вас в сети, понять ваши сильные и слабые стороны и в дальнейшем завербовать.
5. Все вы в ловушке – распространяли нарративы противника, делали "тестовые" задания. Вербовка.
6. Госизмена. Тюрьма.
https://t.me/rtechnocom/3448 – цинк
Комментарий редакции
Сущность описанной в статье технологии – последовательное втягивание специалиста в сеть криминальных коммуникаций через изощренные психологические приемы:
1. Начальный этап: Приманка
- Создание иллюзии полезного, уникального сервиса
- Использование профессионального интереса молодого специалиста
- Маскировка истинных целей под профессиональную поддержку
2. Механизм постепенного вовлечения
- Последовательное размывание этических и правовых границ
- Незаметное втягивание в выполнение пограничных заданий
- Формирование зависимости от информационного источника
3. Стратегия шантажа и принуждения
- Накопление компрометирующих материалов
- Создание долговой/криминальной петли
- Использование страха перед уголовной ответственностью
4. Технология давления
- Шантаж уголовной статьей
- Принуждение к сотрудничеству под угрозой разоблачения
- Превращение человека в послушного агента
Ключевой принцип – постепенная деградация моральных установок через имитацию легитимной профессиональной деятельности, что позволяет манипуляторам формировать полностью управляемого исполнителя.
Цель таких технологий – не только вербовка конкретного индивида, но и создание разветвленной сети негласных агентов, способных выполнять противоправные задания.
,.., P R I V E T ik ,..,
Ужас-УШАС…ШО-тарыцца…
РАЗВЕДКАю и ШПЯЁНми – личность ОКРУЖАЕТСЯ…
И…”незаметно” В – “АГЕНТА” превращается…
* а раз-ТАК то…КЕМ “личность” СТАНОВИТСЯ…
* Неуж-то Личность – оБЕЗличивается…
Агенты-разведчики-ШПЯЁНЫ…
на ИХ СОДЕРЖАНИЕ – ТРАТЯТся $$$ МИЛЛИОНЫ…
* а МЕТОДЫ “во-влечения”…СЯКРЭТныя…
* ВЕРБОВОЧНЫЕ “сети” — “неЗАМЕТНЫЕ”…
…а-ведь “корытца-С-зеленью” – вполне КОНКРЕТНЫЕ…
Человек СЛАБ…своИХ хотелок=ПОРОКОВ РАБ…
Зная ЭТО активизируется – от СПЕЦслужб “прораб”…
* создают УСЛОВИЯ,чтобы Дух(Мораль…)ОСЛАБ…
* Личность “НЬЮАНСАМИ-ОКРУЖЕНА” – но ЭТОго НЕ-видит она…
…а если ТАКОЙ в “Полит-ОБОЙМЕ” то – СТРАДАЕТ страна…
* В политике ПОВСЕМЕСТНО – “ЭТА–рать”…
ДЛЯ-ТОГО чтобы – НУЖНЫЕ “законы” СОЗДАВАТЬ…
ЧТОБЫ страну(СОЦИУМ)- ИЗНУТРИ РАЗРУШАТЬ…
…Правящими ЧЛЕНАМИ – “ИХ” принято называть…
…”Партиями-ВЛАСТИ” – “ИХ” стали ПРИКРЫВАТЬ…
(МНОГОе-разное…Можно-былобы о “нИХ” сказать…)
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…ну ЧТО,рабятушки…НАЧНИте “удивлять”…
…не ПОРА-ли – “ХОМУТ” толерантности СНИМАТЬ…
– Валерий Бондарик.
– Эдмонтон. Канада. 18-12-24