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Хор имени Пятницкого “Ах, ты, зимушка-зима” (1984)

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Русская народная песня “Ах, ты, зимушка-зима”, обработка Валентина Левашова. Государственный академический русский народный хор им. М.Пятницкого, солист – Юрий Филиппов.

Фрагмент концертной программы “Концерт хора им. М. Пятницкого”.
Главная редакция народного творчества, 1984 г.

#гостелерадиофонд #зима #ХорПятницкого

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-3DUJailqz0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3051 2891
    Сан Саныч час назад

      После-завтра поеду на дачу луковичные сажать: крокусы, тюльпаны, гиацинты. Вовремя не посадил, теперь Новый Год и Рождество будет без цветов (хотя, хризантемы и верески ещё цветут).

      По скидке купил много, если не посажу в землю – прорастут в мешках. Обещают +7 и дождь.

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