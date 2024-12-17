Русская народная песня “Ах, ты, зимушка-зима”, обработка Валентина Левашова. Государственный академический русский народный хор им. М.Пятницкого, солист – Юрий Филиппов.Фрагмент концертной программы “Концерт хора им. М. Пятницкого”.Главная редакция народного творчества, 1984 г.#гостелерадиофонд #зима #ХорПятницкогоМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1