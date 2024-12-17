Хор имени Пятницкого “Ах, ты, зимушка-зима” (1984)
Русская народная песня “Ах, ты, зимушка-зима”, обработка Валентина Левашова. Государственный академический русский народный хор им. М.Пятницкого, солист – Юрий Филиппов.
Фрагмент концертной программы “Концерт хора им. М. Пятницкого”.
Главная редакция народного творчества, 1984 г.
#гостелерадиофонд #зима #ХорПятницкого
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Поделиться:
Записи на схожие темы
После-завтра поеду на дачу луковичные сажать: крокусы, тюльпаны, гиацинты. Вовремя не посадил, теперь Новый Год и Рождество будет без цветов (хотя, хризантемы и верески ещё цветут).
По скидке купил много, если не посажу в землю – прорастут в мешках. Обещают +7 и дождь.