Принял участие в программе "Постскриптум" Алексея Пушкова, сюжет Александра Маркина, посвященный 35 годовщине переговоров Горбачева и Буша-старшего на Мальте.

Официально переговоры на Мальте считаются переговорами, положившими конец Холодной войне.

В реальности, руководство СССР пошло на фактическую капитуляцию перед Западом. Была заключена, как сейчас любят говорить, «Большая сделка»:

- СССР отказывается от статуса и роли сверхдержавы, сдает Прибалтику и Восточную Европу – буфер безопасности, созданный Сталиным в результате Победы в Великой Отечественной войне;

- США и Запад в целом оказывают поддержку руководству СССР в радикальном реформировании страны (отказ от социализма и построение капитализма), во встраивании обновленного государства в мировую капиталистическую систему, включение новой элиты на равных в глобальную западную элиту.

Версия? Очевидно.

Все, что пишется и говорится о встрече на Мальте, после которой все посыпалось, как по сценарию («как», конечно, фигура речи) исключительно «версии».

Ни Вашингтон, ни Москва так и не опубликовали стенограммы тех переговоров, на которых, якобы, всего лишь оговаривали конец Холодной войны.

Единственная альтернатива этой версии – это версия о глупости Горбачева. Ее уже много десятилетий раскручивают, не снижая темпа, силы, заинтересованные в сокрытии правды о причинах и целях преднамеренного разрушения СССР руководством СССР, включая руководство его спецслужб.

Другой вопрос, что, как всегда при «Больших сделках» с Западом, «партнера» (Горбачева и его команду, как до того Николая Второго) кинули. Оставлять Советский Союз, пусть и реформированный на капиталистический лад и обрезанный территориально, сочли слишком опасным, и на сцену выпустили запасную команду Ельцина, а Бушу-старшему пришлось удовлетвориться одним сроком президентства.

https://dzen.ru/video/watch/67604a8740cc1c7a7a16d9bb

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Переговоры на Мальте в 1989 году между Горбачевым и Бушем-старшим официально считаются встречей, положившей конец Холодной войне.

2. Автор утверждает, что на встрече была заключена "Большая сделка", которая фактически означала капитуляцию СССР перед Западом:

– Отказ от статуса сверхдержавы

– Сдача Прибалтики и Восточной Европы

– Демонтаж советской системы и переход к капитализму

3. Характерные особенности встречи:

– Стенограммы переговоров до сих пор не опубликованы

– Существует только две версии интерпретации событий: "сделка" или "глупость Горбачева"

4. Автор предполагает, что западные партнеры "кинули" Горбачева:

– Не захотели оставлять даже реформированный СССР

– Впоследствии привели к власти Ельцина

– Буш-старший был вынужден довольствоваться одним президентским сроком

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на встречу на Мальте как ключевой момент геополитической сдачи СССР, где руководство страны фактически пошло на уступки Западу, что в итоге привело к развалу Советского Союза. Автор подчеркивает непрозрачность и манипулятивность этих переговоров, считая их началом преднамеренного разрушения советской государственности.