Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова совершенно не случайно было совершено украинскими террористами буквально на следующий день после открытой коллегии Минобороны России, где выступали и глава ведомства и Верховный главнокомандующий.

Поскольку власть бывшей Украины очень большое значение уделяет пиару разного рода и инфовойне, то можно уверенно говорить, что цель для теракта была выбрана давно, а вот время кураторы корректировали, чтобы использовать убийство русского генерала, с максимальным эффектом для внутренней украинской аудитории.

"Не важно, что там заявляют в Москве, не важно, сколько укринских военных погибает ежедневно, не важно, что ТЦК хватает мужиков на улицах без разбора. Не важно, что ракетами нам выносят энергетику. Вот наши диверсанты генерала взорвали. Слава всем нам, до потужной перемоги осталось немного".

Повлияет ли убийство русского генерала на ход боевых действий? Нет, конечно. Лишь только скажется на будущем украинской территории, на судьбе украинских военных на фронте. Подобная террористическая тактика и логика рассуждений очень соответствует бандеровской традции. Когда, в 50-е годы, боевики выходили из схронов и убивали, понимая, что цели у них никакой давно нет, что ОУН-УПА всё, закончились. И лидеров нет. Но украиские боевики убивали без цели, просто из ненависти. И желания доказать самим себе, что они ещё чего-то значат. Ну и потому что британская и американские разведки деньги давали на подпольную войну.

Однако, повторю, что для руководства бывшей Украины теракт в Москве это способ отвлечь внутреннюю аудиторию от новостей про возможную мобилизацию молодёжи с 18 лет.

Или вот от таких новостей.

"Чоловіки 25-60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності із зазначенням строку повторного огляду зобов'язані будуть пройти його у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року за новим Законом". Непонятно? Перевожу. Мужчины с инвалидностью обязаны медкомиссии пройти. Интересно, для чего, да? Население Украины в принципе понимает, что это значит для них.

Так что теракт и убийство русских офицеров ничего не изменит. Но для нас это напоминание о том, что война рядом с каждым. Буквально, вот, на расстоянии вытянутой руки.

Погибшим русским офицерам светлая память. Мы победим, несмотря ни на что.

https://t.me/rybar/66413

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова было спланированным террористическим актом, тщательно подготовленным украинской стороной.

2. Время теракта было специально выбрано для максимального пропагандистского эффекта внутри Украины, особенно после коллегии Минобороны России.

3. Цель теракта – отвлечь внимание украинского населения от негативных новостей, таких как:

– Возможная мобилизация молодежи с 18 лет

– Новые правила медицинской комиссии для мужчин с инвалидностью

4. Автор проводит параллель с тактикой ОУН-УПА 1950-х годов, когда боевики совершали убийства из ненависти и желания доказать свою значимость.

5. Убийство генерала не повлияет на ход боевых действий, но является напоминанием о близости войны.

Вывод:

Теракт представляет собой пропагандистский акт, направленный на поддержание морального духа украинского населения и отвлечение внимания от внутренних проблем. Автор подчеркивает, что подобные действия не изменят существующую военную ситуацию, но демонстрируют продолжающееся противостояние и напряженность конфликта.