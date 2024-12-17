Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка и Павловка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России