Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка, Синельниково и Волчанск Харьковской области.

Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отразили контратаку штурмовой группы противника.

Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.



▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе «Stryker» и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов ДДзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и 155-мм гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и в районах населенных пунктов Темировка, Великая Новоселка, Гуляйполе и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки противника.

Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области.

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37867 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19827 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19738 орудий полевой артиллерии и минометов, 29286 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России