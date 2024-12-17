Ответы на вопросы 16.12. Отец Андрей Ткачёв
Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
01:46 Кто видел лицо Бога Отца? (пояснение "противоречия")
07:56 "По моей вере вложит Господь в мои руки необходимые дела – это правильно?"
18:47 О странноприимстве. Кого можно пускать в дом?
23:52 Почему через страдания Христа рождается обновленная во Христе человеческая природа?
32:30 О Фоменко и Носовском
33:52 "Что можно подарить священнику на Рождество?"
35:56 "Женщина боится рожать из-за позднего возраста, стоит ли жениться?"
39:22 О стычках Понтия Пилата и еврейской общины
47:13 О предававших Иисуса и верном молодом юноше (Марке)
52:27 Слова ободрения для сестер
59:45 Благословение Отца Андрея
Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Комментарий редакции
Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:
- Вопрос о том, как ангелы могут видеть лицо Божие, если написано, что Бога никто не видел никогда.
Ответ: Ангелы не видят Бога в буквальном смысле, так как у Бога нет физического лица. Это выражение — антропоморфизм, чтобы передать близость ангелов к Божьей славе.
- Вопрос о вере и делах: как совместить слова из послания Иакова и молитвы «вера вместо дел»?
Ответ: Мы спасаемся благодатью через веру, но настоящая вера неизбежно рождает добрые дела. Делами нельзя спастись, но они подтверждают искренность веры.
- Вопрос о добродетели странноприимства: кого пускать домой?
Ответ: Нужно проявлять рассудительность. Помогать путникам можно, но не всех стоит пускать домой, особенно тех, кто может навредить семье или дому.
- Вопрос о страданиях Христа и их значении.
Ответ: Страдания Христа — это тайна спасения. Через них Он взял на себя наказание за грехи человечества, победил смерть и дьявола, даровав людям вечную жизнь.
- Вопрос о женщине 43 лет и возможности брака.
Ответ: Вопрос беременности и родов в таком возрасте сложен, но любовь и взаимное желание быть вместе важнее. Брак возможен, хотя могут возникнуть трудности с детьми.
- Вопрос о труде Фоменко и Носовского.
Ответ: Автор советует не читать их работы, так как считает их бессмысленными и удалёнными от здравого смысла.
- Вопрос о том, что подарить священнику на Рождество.
Ответ: Ничего дарить не обязательно. Если есть желание, можно подарить простые вещи, но без излишней оригинальности или ненужных предметов.
- Вопрос о юноше, сбежавшем нагим в Евангелии от Марка.
Ответ: Большинство толкователей считают, что это сам евангелист Марк, который описал событие о себе в третьем лице.
- Вопрос о взаимоотношениях Пилата и еврейской общины.
Ответ: Пилат конфликтовал с евреями из-за их религиозных обычаев, что привело к множеству инцидентов, включая его попытку построить водопровод за счёт храмовых денег.
“Лицо Бога-Отца никто не видел” – это утверждение из Библии канон. ВЗ, со 2-ой главы Бытия.
А как же “По образу и подобию” ?
Враньё, как всегда.
Там иная Сущность – Господь Бог.
Его физию видели змеелюди Адам, Ева, Каин, Авель.
Лик Господа Бога (Сатаны) ужасен. Поэтому обычный человек этого не выдерживает.(из др. источников)
Пастух ночью боролся с “Богом”, Моисей рогатый только со спины видел того, кто передал ему скрижали.. и т.д.
Включим логику и спросим, – почему его (т.н. “Бога”) дети (люди) не могут видеть лицо их папы (отца) ?
Это же не нормально.
А, Андрейко Ткачёв ?
Бг-г-г.
Как, почему, – потому, что сначала нужно прийти в церковь, поставить свечку и только потом видеть или не видеть.