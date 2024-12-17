Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея01:46 Кто видел лицо Бога Отца? (пояснение "противоречия")07:56 "По моей вере вложит Господь в мои руки необходимые дела – это правильно?"18:47 О странноприимстве. Кого можно пускать в дом?23:52 Почему через страдания Христа рождается обновленная во Христе человеческая природа?32:30 О Фоменко и Носовском33:52 "Что можно подарить священнику на Рождество?"35:56 "Женщина боится рожать из-за позднего возраста, стоит ли жениться?"39:22 О стычках Понтия Пилата и еврейской общины47:13 О предававших Иисуса и верном молодом юноше (Марке)52:27 Слова ободрения для сестер59:45 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

- Вопрос о том, как ангелы могут видеть лицо Божие, если написано, что Бога никто не видел никогда.

Ответ: Ангелы не видят Бога в буквальном смысле, так как у Бога нет физического лица. Это выражение — антропоморфизм, чтобы передать близость ангелов к Божьей славе.

- Вопрос о вере и делах: как совместить слова из послания Иакова и молитвы «вера вместо дел»?

Ответ: Мы спасаемся благодатью через веру, но настоящая вера неизбежно рождает добрые дела. Делами нельзя спастись, но они подтверждают искренность веры.

- Вопрос о добродетели странноприимства: кого пускать домой?

Ответ: Нужно проявлять рассудительность. Помогать путникам можно, но не всех стоит пускать домой, особенно тех, кто может навредить семье или дому.

- Вопрос о страданиях Христа и их значении.

Ответ: Страдания Христа — это тайна спасения. Через них Он взял на себя наказание за грехи человечества, победил смерть и дьявола, даровав людям вечную жизнь.

- Вопрос о женщине 43 лет и возможности брака.

Ответ: Вопрос беременности и родов в таком возрасте сложен, но любовь и взаимное желание быть вместе важнее. Брак возможен, хотя могут возникнуть трудности с детьми.

- Вопрос о труде Фоменко и Носовского.

Ответ: Автор советует не читать их работы, так как считает их бессмысленными и удалёнными от здравого смысла.

- Вопрос о том, что подарить священнику на Рождество.

Ответ: Ничего дарить не обязательно. Если есть желание, можно подарить простые вещи, но без излишней оригинальности или ненужных предметов.

- Вопрос о юноше, сбежавшем нагим в Евангелии от Марка.

Ответ: Большинство толкователей считают, что это сам евангелист Марк, который описал событие о себе в третьем лице.

- Вопрос о взаимоотношениях Пилата и еврейской общины.

Ответ: Пилат конфликтовал с евреями из-за их религиозных обычаев, что привело к множеству инцидентов, включая его попытку построить водопровод за счёт храмовых денег.