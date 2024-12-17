Об убийстве Игоря Кириллова



В Москве в результате теракта на Рязанском проспекте был убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате взрыва Кириллов и его помощник погибли на месте, подъезд дома получил существенные повреждения.

Важно отметить, что Кириллов был известен как человек, с именем которого связан системный процесс разоблачения американских биолабораторий (https://t.me/rt_russian/186417) на Украине. Эта тема поднималась ещё в середине 2010-х годов, а после начала СВО эти факты вскрылись по мере поступления в распоряжение российских войск документов и материалов, которые не только подтверждали ранее сделанные выводы, но и вскрывали ещё более серьёзный масштаб вовлечения западных стран в развёртывание сети биолабораторий на Украине.

Среди выявленных фактов (https://t.me/rt_russian/215634), которые озвучивал Кириллов, были эксперименты на людях (как на гражданских, так и на военных), эксперименты (https://t.me/rt_russian/154738) с опасными патогенами, забор биоматериалов, необходимых для исследований по созданию целевого биооружия, и т. д.

Материалы работы, которые широкой публике представлял Кириллов, выходили и на международный уровень, в том числе на площадки ООН. Тот же Китай, опираясь на эти материалы, требовал закрытия американских биолабораторий, размещённых на Украине и в ряде других стран.

В конечном итоге в результате работы Кириллова Виктория Нуланд была вынуждена признать (https://t.me/rt_russian/98181) наличие сети биолабораторий на Украине, хотя и пыталась увиливать от вопросов о военном назначении этих объектов.

Так что Кириллов — это, конечно, не просто «ещё один генерал», а достаточно значимая фигура, деятельность которой давала нашей внешней политике серьёзные аргументы, воспринимаемые на международном уровне.

Само собой, после теракта будет рассматриваться несколько версий, в том числе украинский след. Но нельзя исключать, что украинский след тут может быть лишь прокладкой для действий западных спецслужб, которые могли сработать руками своих украинских прокси. «Подозрение», которое Кириллову накануне озвучила СБУ, также может быть лишь ширмой, прикрытием для активности западных спецслужб.

Так или иначе, все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Ну а вопрос ответных мер — это уже прерогатива военно-политического руководства страны.

(с) специально для RT

https://t.me/c/1686844692/7007 – цинк



Комментарий редакции

Вот тезисы статьи:

1. Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

- Произошло в Москве на Рязанском проспекте в результате теракта

- Кириллов и его помощник погибли на месте

- Подъезд дома получил существенные повреждения

2. Профессиональная деятельность Кириллова

- Ключевая фигура в разоблачении американских биолабораторий на Украине

- Представлял материалы на международном уровне, включая площадки ООН

- Выявлял факты:

* Эксперименты на людях

* Работа с опасными патогенами

* Сбор биоматериалов для потенциального биооружия

3. Международный резонанс работы Кириллова

- Китай использовал его материалы для требований закрытия биолабораторий

- Виктория Нуланд была вынуждена признать существование сети биолабораторий

4. Версии теракта

- Рассматривается украинский след

- Возможное участие западных спецслужб через украинских посредников

- Предупреждение от СБУ может быть прикрытием для других спецслужб

Вывод:

Убийство Игоря Кириллова представляется не случайным, а целенаправленным актом, связанным с его профессиональной деятельностью по раскрытию международных биологических программ. Его работа наносила существенный информационный и репутационный ущерб западным странам, особенно США, что могло стать мотивом для физического устранения. Расследование теракта должно установить истинных организаторов и их мотивы.