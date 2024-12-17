Небензя: никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят
На заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель РФ Василий Небензя, комментируя многочисленные предложения коллективного Запада по поводу возможной заморозки украинского конфликта, подчеркнул, что Москва не верит Киеву и его иностранным спонсорам.
Дипломат обратил внимание на результаты соцопроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup, согласно которому «более половины украинцев выступают за завершение конфликта в ближайшее время и готовы к неизбежным территориальным уступкам».
«Зная ангажированность западных социологов, есть все основания полагать, что реальная цифра значительно выше. Истинные настроения в украинском обществе отражают более 100 тыс. дезертиров и абсолютное нежелание украинцев воевать за античеловечный коррумпированный режим, узурпировавший власть на Украине вопреки Конституции страны. А также тот факт, что украинцы, спасаясь от произвола властей, массово стремятся переехать в Россию и вернуться на ставшие российскими субъектами бывшие украинские территории, — указал Небензя. — Уловив эти настроения и получив совсем не обнадёживающие сигналы из Вашингтона, глава киевской хунты [Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк 20 мая] в последнее время заметно снизил планку ожиданий. Он всё меньше рекламирует "план победы", фонтанируя при этом всевозможными идеями по поводу потенциального урегулирования кризиса. Подобное показное миролюбие никого не должно вводить в заблуждение, так как всех их объединяет то, что, во-первых, они являются перепевками т.н. формулы Зеленского, а, во-вторых, они нереализуемы на практике, так как не устраняют коренных причин украинского кризиса».
Постпред отмечает, что «по сути, все они, как и рассуждения ряда "переобувшихся" западных политиков, сводятся к заморозке конфликта по линии соприкосновения с отказом от присоединившихся к России территорий и гарантиями безопасности для "незалежной" в изменившихся границах».
«Последняя "хотелка" человека в зелёной фуфайке — получить от [покидающего президентское кресло в США] Джо Байдена до его ухода из Белого Дома приглашение в НАТО "для всей территории Украины в международно-признанных границах", при котором гарантии альянса распространялись бы "на ту часть, которую Украина будет контролировать, с будущим расширением". Оставляя за скобками неадекватность этой "богатой дебютной идеи", хотели бы вновь напомнить, о том, что никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте, нельзя верить и хорошо понимаем, что цель этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса — альянс и перспектива членства в нём Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью её решения», — указал он.
Дипломат напомнил о предложении Будапешта ввести рождественское прекращение огня и обмен пленными, однако Киев резко высказался против: «Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года. Не секрет, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют. Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях против России».
Небензя выразил надежду, что у присутствовавших на заседании СБ ООН постпредов «не останется никаких иллюзий в отношении того, чего на самом деле пытается добиться Зеленский и его клика и насколько далеки они от того, чтобы принести мир своей стране».
«Они готовы пожертвовать всеми своими гражданами, мобилизовать женщин и детей, чтобы удержаться у власти и избежать наказания за преступления против своего народа. Но конец преступного и алчного режима близок, его фронты трещат по всем швам, территория под его контролем уменьшается с каждым днём, а граждане Украины всё активнее выступают за мир и отказываются идти воевать. Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России, которые в последнее время всё чаще выдвигают западные союзники Киева. Пока это происходит, мы продолжим добиваться целей нашей СВО военным путём и реагировать на провокации киевского режима», — заключил дипломат.
По материалам сайта Постпредства РФ в ООН
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Позиция России по украинскому конфликту:
- Россия не верит Западу и Киеву
- Отвергает любые схемы "замораживания" конфликта
- Не приемлет участие НАТО в урегулировании кризиса
2. Оценка ситуации на Украине:
- Более 50% украинцев, по опросу Gallup, хотят завершения конфликта
- Около 100 тыс. дезертиров
- Массовое стремление граждан переехать в Россию
- Падение морального духа украинской армии
3. Критика позиции Зеленского:
- Его президентские полномочия истекли 20 мая
- Снижение планки военных ожиданий
- Неготовность к обмену пленными
- Готовность жертвовать гражданами ради удержания власти
4. Российская позиция по урегулированию:
- Продолжение специальной военной операции
- Достижение целей военным путем
- Rejection западных предложений по "формулам" урегулирования
Вывод:
Россия не желает идти на мирное соглашение на условиях Украины и коллективного Запада, которые фактически означают её капитуляцию, и занимает жёсткую позицию, последовательно отстаивая свои стратегические интересы.