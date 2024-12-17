На заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель РФ Василий Небензя, комментируя многочисленные предложения коллективного Запада по поводу возможной заморозки украинского конфликта, подчеркнул, что Москва не верит Киеву и его иностранным спонсорам.

Дипломат обратил внимание на результаты соцопроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup, согласно которому «более половины украинцев выступают за завершение конфликта в ближайшее время и готовы к неизбежным территориальным уступкам».

«Зная ангажированность западных социологов, есть все основания полагать, что реальная цифра значительно выше. Истинные настроения в украинском обществе отражают более 100 тыс. дезертиров и абсолютное нежелание украинцев воевать за античеловечный коррумпированный режим, узурпировавший власть на Украине вопреки Конституции страны. А также тот факт, что украинцы, спасаясь от произвола властей, массово стремятся переехать в Россию и вернуться на ставшие российскими субъектами бывшие украинские территории, — указал Небензя. — Уловив эти настроения и получив совсем не обнадёживающие сигналы из Вашингтона, глава киевской хунты [Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк 20 мая] в последнее время заметно снизил планку ожиданий. Он всё меньше рекламирует "план победы", фонтанируя при этом всевозможными идеями по поводу потенциального урегулирования кризиса. Подобное показное миролюбие никого не должно вводить в заблуждение, так как всех их объединяет то, что, во-первых, они являются перепевками т.н. формулы Зеленского, а, во-вторых, они нереализуемы на практике, так как не устраняют коренных причин украинского кризиса».

Постпред отмечает, что «по сути, все они, как и рассуждения ряда "переобувшихся" западных политиков, сводятся к заморозке конфликта по линии соприкосновения с отказом от присоединившихся к России территорий и гарантиями безопасности для "незалежной" в изменившихся границах».

«Последняя "хотелка" человека в зелёной фуфайке — получить от [покидающего президентское кресло в США] Джо Байдена до его ухода из Белого Дома приглашение в НАТО "для всей территории Украины в международно-признанных границах", при котором гарантии альянса распространялись бы "на ту часть, которую Украина будет контролировать, с будущим расширением". Оставляя за скобками неадекватность этой "богатой дебютной идеи", хотели бы вновь напомнить, о том, что никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте, нельзя верить и хорошо понимаем, что цель этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса — альянс и перспектива членства в нём Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью её решения», — указал он.

Дипломат напомнил о предложении Будапешта ввести рождественское прекращение огня и обмен пленными, однако Киев резко высказался против: «Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года. Не секрет, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют. Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях против России».

Небензя выразил надежду, что у присутствовавших на заседании СБ ООН постпредов «не останется никаких иллюзий в отношении того, чего на самом деле пытается добиться Зеленский и его клика и насколько далеки они от того, чтобы принести мир своей стране».

«Они готовы пожертвовать всеми своими гражданами, мобилизовать женщин и детей, чтобы удержаться у власти и избежать наказания за преступления против своего народа. Но конец преступного и алчного режима близок, его фронты трещат по всем швам, территория под его контролем уменьшается с каждым днём, а граждане Украины всё активнее выступают за мир и отказываются идти воевать. Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России, которые в последнее время всё чаще выдвигают западные союзники Киева. Пока это происходит, мы продолжим добиваться целей нашей СВО военным путём и реагировать на провокации киевского режима», — заключил дипломат.

По материалам сайта Постпредства РФ в ООН

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Позиция России по украинскому конфликту:

- Россия не верит Западу и Киеву

- Отвергает любые схемы "замораживания" конфликта

- Не приемлет участие НАТО в урегулировании кризиса

2. Оценка ситуации на Украине:

- Более 50% украинцев, по опросу Gallup, хотят завершения конфликта

- Около 100 тыс. дезертиров

- Массовое стремление граждан переехать в Россию

- Падение морального духа украинской армии

3. Критика позиции Зеленского:

- Его президентские полномочия истекли 20 мая

- Снижение планки военных ожиданий

- Неготовность к обмену пленными

- Готовность жертвовать гражданами ради удержания власти

4. Российская позиция по урегулированию:

- Продолжение специальной военной операции

- Достижение целей военным путем

- Rejection западных предложений по "формулам" урегулирования

Вывод:

Россия не желает идти на мирное соглашение на условиях Украины и коллективного Запада, которые фактически означают её капитуляцию, и занимает жёсткую позицию, последовательно отстаивая свои стратегические интересы.