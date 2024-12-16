Времена изменились, или Новые условия для выживания | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников разбирает новые политические условия и обстоятельства, на примере Абхазии.
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейШкольников #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Изменение геополитического порядка:
– Мир перестает быть однополярным, США утрачивают влияние, малые и средние страны лишаются привычной поддержки.
– Геополитические реалии требуют от малых стран брать на себя больше ответственности.
2. Пример Абхазии:
– Абхазия рассматривается как пример капризного ребенка, который не хочет взрослеть и брать ответственность.
– Россия перестает «дарить подарки» и требует от Абхазии самостоятельно зарабатывать и выполнять минимальные обязательства.
3. Параллели с воспитанием детей:
– Малые страны сравниваются с детьми, проходящими этапы взросления, где неадекватное поведение приводит к необходимости «дрессировки».
– Страны, не научившиеся ответственности, теряют возможность равного партнерства.
4. Роль больших стран:
– Россия, Китай и США применяют разные подходы к «воспитанию» малых стран.
– Россия переходит к более жесткой политике, требуя соблюдения условий и прекращая поддержку без ответных обязательств.
5. Будущее Средней Азии:
– Без контроля страны региона могут вернуться в состояние «диких земель», аналогичных сирийскому сценарию.
– Россия избегает прямого вмешательства, но не может оставить регион без надзора.
6. Инфантильность элит малых стран:
– Многие элиты используют шантаж и истерики для получения выгод, но такая политика становится неэффективной.
– Малые страны вынуждены адаптироваться к новым условиям, где необходимо самим обеспечивать свою безопасность и развитие.
7. Новые принципы международных отношений:
– Россия и другие страны требуют от союзников оплаты за защиту и соблюдения строгих правил.
– Восточная Европа может стать частью новой системы, если подтвердит свою состоятельность и ответственность.
Вывод:
Глобальные изменения требуют от малых и средних стран пересмотра своего поведения и стратегии. Россия, потеряв терпение к иждивенчеству, ужесточает подход к сотрудничеству, требуя выполнения обязательств и демонстрации зрелости. Абхазия становится наглядным примером для других, как малые страны могут быть вынуждены к «взрослению». Политика больших стран теперь ориентирована на рациональность и отказ от избыточного покровительства.
Ну и “Ливерную Колбасу” начали нарезать. Парламент Германии выразил вотум недоверия канцлеру Шо (-у)льцу.
https://www.youtube.com/shorts/fD4Su1VzMOs