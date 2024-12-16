Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Русское Поречное и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Куриловка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Петрушовка и Поповка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер «Stryker» производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1276 боевых бронированных машин, 1145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России