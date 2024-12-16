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Сирия. 15.12.2024

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Сирия. 15.12.2024

1. Переговоры с ХТШ относительно наших баз продолжаются. Стороны пока обмениваются предложениями и обсуждают возможные параметры. Определенные точки соприкосновения по ряду параметров уже есть. Но есть пара проблемных вопросов.

2. Никаких решений о полном выводе баз в Латакии и Хмеймиме на текущий момент нет. Пока что. Если договориться с ХТШ по базам не получится, придется организовывать процесс вывода войск и техники в полном объеме. Это тоже не быстрый процесс. Но хотелось бы верить, что базы будут сохранены. Так проще, нежели договариваться об альтернативах в других странах.

3. С остальных опорных пунктов в Сирии, которые не были прописаны в договоре о базах в Латакии, наши войска оттягиваются в направлении Тартуса или Хмеймима. Пока что без существенных инцидентов.

4. Излишки техники, которые образуются в Латакии при этом будут вывезены, а группировка даже в случае с договоренности с ХТШ по базам будет сокращена ввиду отсутствия для нее прежних задач, которые требовали развернутого военного присутствия в разных районах Сирии.

5. Посольство РФ в Дамаска пока что также остается и вероятно останется. Охрану внешнего периметра сейчас обеспечивают боевики ХТШ, отгоняющие от посольства боевиков группировок не входящих в ХТШ (калька ситуации в Кабуле), в том числе и со смертельным исходом для некоторых из них.

6. Помимо Асада, ряд высокопоставленных лиц прежней армии и правительства Сирии находятся нынче в России в фактической политической эмиграции. В обозримой перспективе они вряд ли смогут вернуться на родину и из актуальной политики Сирии они на текущий момент выпалы.

7. Остатки сирийской армии ушедшие в Ирак, вряд ли сейчас смогут представлять собой боеспособную силу. Возможно, иранцы возьмут их под крыло и создадут формирования из сирийцев под крылом своим многочисленных прокси-структур. Хотя вопрос боеспособности сирийских формировании остается под вопросом. Но это уже забота иранцев.

8. В самой Сирии, особенно за пределами крупных городов продолжаются убийства лиц связанных с прежним правительством и армией, а также грабежи и мародерство. Боевики ХТШ пытаются создать видимость законности, но за пределами нескольких крупных городов власть по сути принадлежит различным вооруженным бандам, которые пользуются вакуумом власти и безопасности. ХТШ даже если захочет, не сможет в короткие сроки все это прекратить.

9. Израиль продолжает закрепляться на оккупированных сирийских территориях и демонстрирует желание не только удерживать и заселять Голанские высоты захваченные ранее, но и распространить оккупацию на новые территории. Даже ХТШ были вынуждены на публике заявить, что против израильской оккупации и что Израиль должен прекратить удары по Сирии. Впрочем ХТШ вряд ли что-то сейчас сможет сделать Израилю.

10. Ключевой же вопрос будущего Сирии – ограничатся ли ХТШ и Турция перекрашиванием Сирии в зеленый цвет по Евфрату (включая грядущий захват Табки и Ракки) или же состоится вторжение в основную Рожаву. США и Турция как раз ведут по этому поводу переговоры. Все прекрасно понимают, что без нефти Рожавы, экономическая ситуация для "зеленой" Сирии будет столь же неприемлемой, как и для правительства Асада. Эрдоган очевидно хочет окончательно разрешить курдский вопрос, пока есть возможность. США само собой не хотят отказываться от курдской карты, которую они используют для прикрытия грабежа сирийской нефти и сохранения своего военного присутствия в Сирии.

Комментарий редакции

Тезисы статьи о текущей ситуации в Сирии:

1. Переговоры с ХТШ (Хайят Тахрир аш-Шам) о военных базах в стадии обсуждения, есть точки соприкосновения и некоторые проблемные вопросы.

2. Решение о полном выводе российских баз в Латакии и Хмеймиме пока не принято. Предпочтительно сохранить базы, но готовность к полному выводу присутствует.

3. Российские войска постепенно отводятся к Тартусу и Хмеймиму без существенных инцидентов.

4. Планируется сокращение военной группировки и вывоз излишков техники из Латакии.

5. Посольство РФ в Дамаске остается, охрану обеспечивают боевики ХТШ.

6. Высокопоставленные сирийские политики и военные находятся в политической эмиграции в России.

7. Остатки сирийской армии в Ираке вряд ли боеспособны, возможно, будут интегрированы в иранские прокси-структуры.

8. В Сирии продолжаются насилие, грабежи и убийства, власть вне крупных городов фактически принадлежит вооруженным группировкам.

9. Израиль продолжает оккупацию сирийских территорий, в том числе Голанских высот.

10. Ключевой вопрос – планы ХТШ и Турции по территориальному переделу Сирии, включая возможное вторжение в Рожаву и борьба за нефтяные территории.

Вывод:
Сирия находится в состоянии глубокой дестабилизации. Страна фактически разделена между различными вооруженными группировками, при этом ХТШ и Турция планируют дальнейший передел территорий. Российское военное присутствие сокращается, но стороны еще обсуждают условия. Ситуация остается крайне напряженной, с высоким уровнем насилия и неопределенностью политического будущего страны. Основные центры влияния – ХТШ, Турция, Иран и частично США – продолжают борьбу за контроль над сирийскими территориями и ресурсами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9553973.html
Метки: война в сирии, Израиль, ирак, иран, курды, ливан, Россия, сирия, США, турция, хтш
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29208 27168
    жора шапов час назад

      Бармалеи с абреками умеют только грабить и убивать. Базы не удержатся. Сирийская карта выпала из колоды РФ.

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