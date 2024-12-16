Президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны (МО), в ходе которого обсуждались основные итоги работы за 2024 год и определялись задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых сил (ВС).

«Уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции (СВО). Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населённых пунктов, — сообщил глава государства. — Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые чётко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизней своих не жалеют ради победы, ради Отечества».

Российский лидер подчеркнул, что «наш долг — всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ», а затем объявил минуту молчания. Путин призвал окружить постоянной заботой семьи павших, их детей: «Я уже говорил много раз и ещё раз повторю: их дети — это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать».

По данным президента, ВС РФ полностью перехватили инициативу в зоне СВО.

«На самом деле, это перелом на линии боевого соприкосновения и наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — заявил он, выразив надежду, что «тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранён».

При этом глава государства подчеркнул, что «мы не с украинским народом воюем, а с режимом — неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть ещё в 2014 году»: «Все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота. Это имеет значение сегодня, потому что эти люди, которые находятся у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего. Этот режим вообще утратил — утрачивает, во всяком случае, очевидно, — признаки государственности».

Одним из преступлений Киева Путин назвал вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Он подчеркнул, что ВС РФ должны «выбросить противника», а спецслужбы — «найти и покарать преступников».

В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов доложил, что продвижение ВС РФ ускорилось примерно до 30 кв. км в сутки, всего в этом году армия освободила около 4,5 тыс. кв. км территории.

«Боевой потенциал противника подорван. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Владимир Владимирович [Путин], — составили почти один миллион человек за всё время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», — сообщил он.

По его сведениям, ВСУ вынуждены перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. На передке укомплектованность их подразделений не превышает 45—50%.

За год в зоне СВО было уничтожено почти 60 тыс. единиц вражеской техники, в том числе 18 тыс. — иностранного производства. Кроме того, удары российского высокоточного оружия нанесли крупный ущерб военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины и связанной с ним энергосистеме.

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — констатировал глава МО РФ.

Сейчас, по его данным, украинские войска контролируют менее 1% территории Луганской народной республики и 25–30 % территории Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Белоусов также рассказал, что только в этом году контракт на службу подписали свыше 427 тыс. россиян, ежедневно набирают 1,2 тыс. военнослужащих.

Министр в ходе выступления предложил сформировать новый род войск — Войска беспилотных систем, они могут появиться уже в третьем квартале 2025 года.

Глава МО добавил, что сейчас наши военные каждый день применяют более 3,5 тыс. дронов и эта цифра постоянно растёт. По сравнению с 2022 годом поставки беспилотников в войска выросли в 23 раза, танков — в 7 раз, а боеприпасов — в 22. Также Белоусов поставил задачу увеличить дальность БПЛА, их автономность и помехозащищённость.

Владимир Путин призвал наращивать производство дронов и отметил, что в начале СВО у РФ «были проблемы в этой сфере». При этом президент отметил, что сейчас в войска каждый день поступают несколько тысяч беспилотников различного назначения.

В ходе выступления Белоусов также заявил, что противостояние с коллективным Западом продолжает усиливаться и Министерство обороны РФ должно быть готово ко всему, в том числе к возможному военному конфликту с НАТО в Европе «в ближайшее десятилетие». О возможности такого конфликта говорят решения, принятые на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса, кроме того, «это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО».

Белоусов рассказал, что работа министерства сейчас строится с учётом трёх ключевых факторов. Первый — проведение СВО на Украине, а также выполнение отдельных задач в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье. Второй фактор — подготовка ведомства к любому развитию событий, в том числе военному конфликту с НАТО. И третий фактор — развитие технологий, которые кардинально меняют «характер вооружённой борьбы на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом». По его словам, речь тут идёт об искусственном интеллекте (ИИ), обработке больших данных, робототехнике, высокоскоростной защищённой передаче данных, межмашинном взаимодействии, квантовых вычислениях и коммуникациях.

На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин констатировал, что военно-политическая обстановка в мире остаётся «непростой и нестабильной».

«Мы видим, что действующая администрация США, практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить своё глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передёргивая так, как им это удобно. Собственно говоря, есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считает себя представителями Господа на земле, хотя сами в Господа не верят, — указал президент. — А против неугодных государств [они] ведут гибридные войны, реализуют политику сдерживания, в том числе и в отношении России. В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наёмников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Одновременно под предлогом мифической российской угрозы… пугают просто своё население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают своё население – тогда ещё, в давние времена, советской – сейчас уже российской угрозой. Между тем сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тыс. человек».

Российский лидер указал на то, что «устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности».

«Помимо т.н. восточного фланга альянс наращивает своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 км. При этом уже отрабатываются переброска и развёртывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил он.

Путин напомнил, что «ранее такие меры были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил своё действие».

«Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведёт к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчёркивали при этом, что не будем развёртывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, если США приступят к развёртыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты, — предупредил глава государства. — Учитывая рост геополитической напряжённости, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны».

Говоря о ядерном сдерживании, глава государства сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%. Он подчеркнул, что Москва сохраняет политику сдерживания, а не «бряцает» ядерным оружием.

«Одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения», — заключил Владимир Путин.

По материалам сайта Президента РФ, RT, НТВ, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Военная ситуация на Украине:

- В 2024 году освобождено 189 населённых пунктов

- ВС РФ полностью перехватили стратегическую инициативу

- Темп продвижения составляет около 30 кв. км в сутки

2. Потери украинской стороны:

- Более 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными в 2024 году

- Всего за время СВО потери приближаются к 1 млн человек

- Укомплектованность подразделений ВСУ не превышает 45-50%

3. Военная техника и вооружение:

- Уничтожено почти 60 тыс. единиц вражеской техники

- Существенно подорван военно-промышленный комплекс Украины

- Ежедневно используется более 3,5 тыс. дронов

4. Военно-политическая обстановка:

- Путин охарактеризовал обстановку как "непростую и нестабильную"

- Критика действий США и НАТО по наращиванию военного присутствия

- Предупреждение о возможном военном конфликте с НАТО в ближайшее десятилетие

5. Стратегические ядерные силы:

- Доля современных вооружений достигла 95%

- Сохранение политики ядерного сдерживания

Вывод:

Россия демонстрирует уверенность в военной кампании на Украине, значительный прогресс в военных действиях и готовность противостоять потенциальным угрозам со стороны западных стран. Руководство РФ подчеркивает стратегическую инициативу и намерение продолжать военную операцию, рассматривая её как борьбу с "неонацистским режимом" в Киеве.