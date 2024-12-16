Похоже, Асад намекает на предательство в ближайшем окружении
Асад: "В свете того, что возможность покинуть базу могла быль утрачена в любой момент, Москва попросила руководство базы организовать немедленную эвакуацию 8 декабря после падения Дамаска и последних военных позиций, а также последующего паралича государственных институтов…. Я был уверен в воле этого народа и его способности сохранить своё государство и защитить его институты. После того, как государство попало в руки террористов, моя должность становится бессмысленной, нет смысла оставаться на посту".
Похоже, Асад намекает на предательство в ближайшем окружении. Он был готов остаться и сражаться, но "паралич госинститутов и падение Дамаска" вынудили его покинуть Сирию.
Видимо, как в своё время американцы подкупили ближайших генералов Саддама, так и сирийские генералы и министры в какой-то момент "слились", оставив Асада одного. Конечно, в такой ситуации оставаться на растерзание прозападным террористам было бы глупостью. Нельзя было доставлять американцам такое удовольствие, как растерзание тела их давней жертвы.
Ну и вселяет надежду то, что Асад надеется на освобождение Сирии. Он ещё молод, и возможно, наступит момент, когда кроме него некому будет навести там порядок.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Москва потребовала немедленной эвакуации базы 8 декабря после падения Дамаска и краха государственных институтов.
2. Асад утверждает, что был готов остаться и сражаться, но "паралич госинститутов" вынудил его покинуть Сирию.
3. Автор предполагает, что произошла измена в ближайшем окружении Асада – возможно, генералы и министры "сдали" его, аналогично предательству в окружении Саддама Хуссейна.
4. Асад считает, что оставаться в стране при захвате её прозападными террористами было бы опасно и бессмысленно.
5. Несмотря на текущую ситуацию, Асад сохраняет надежду на будущее освобождение Сирии.
Вывод:
Текст описывает драматический момент вынужденного отъезда Асада из Сирии в результате сложившихся критических обстоятельств. Ключевую роль сыграла предполагаемая измена в его ближайшем окружении и полный развал государственных структур. Асад представлен как политик, который, осознавая бесперспективность сопротивления, принимает стратегическое решение об эвакуации, сохраняя при этом веру в возможность восстановления страны в будущем.
Не знаю, мне показалось, что он обвиняет в своём свержении свой народ, а не намекает на предательство своих генералов, которое, возможно, и было. Бегство же, называет эвакуацией, к которой, если бы не убедила его Москва, он не прибегнул. Скорее всего, просто не вывез.
Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара Асада
В Дамаске их называют партнерами, а Турция грозит уничтожить
их группировки: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/12/16/1081524-chto-budet-s-siriiskimi-kurdami-posle-padeniya-vlasti-bashara-asada