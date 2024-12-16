Асад: "В свете того, что возможность покинуть базу могла быль утрачена в любой момент, Москва попросила руководство базы организовать немедленную эвакуацию 8 декабря после падения Дамаска и последних военных позиций, а также последующего паралича государственных институтов…. Я был уверен в воле этого народа и его способности сохранить своё государство и защитить его институты. После того, как государство попало в руки террористов, моя должность становится бессмысленной, нет смысла оставаться на посту".

Похоже, Асад намекает на предательство в ближайшем окружении. Он был готов остаться и сражаться, но "паралич госинститутов и падение Дамаска" вынудили его покинуть Сирию.

Видимо, как в своё время американцы подкупили ближайших генералов Саддама, так и сирийские генералы и министры в какой-то момент "слились", оставив Асада одного. Конечно, в такой ситуации оставаться на растерзание прозападным террористам было бы глупостью. Нельзя было доставлять американцам такое удовольствие, как растерзание тела их давней жертвы.

Ну и вселяет надежду то, что Асад надеется на освобождение Сирии. Он ещё молод, и возможно, наступит момент, когда кроме него некому будет навести там порядок.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Москва потребовала немедленной эвакуации базы 8 декабря после падения Дамаска и краха государственных институтов.

2. Асад утверждает, что был готов остаться и сражаться, но "паралич госинститутов" вынудил его покинуть Сирию.

3. Автор предполагает, что произошла измена в ближайшем окружении Асада – возможно, генералы и министры "сдали" его, аналогично предательству в окружении Саддама Хуссейна.

4. Асад считает, что оставаться в стране при захвате её прозападными террористами было бы опасно и бессмысленно.

5. Несмотря на текущую ситуацию, Асад сохраняет надежду на будущее освобождение Сирии.

Вывод:

Текст описывает драматический момент вынужденного отъезда Асада из Сирии в результате сложившихся критических обстоятельств. Ключевую роль сыграла предполагаемая измена в его ближайшем окружении и полный развал государственных структур. Асад представлен как политик, который, осознавая бесперспективность сопротивления, принимает стратегическое решение об эвакуации, сохраняя при этом веру в возможность восстановления страны в будущем.