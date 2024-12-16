Смена власти в западной демократии – такая забавная ложь, что поражаешься, как кто-то в неё верит. Ах, вам не нравится Шольц/Меркель/Макрон/Трасс (нужное подчеркнуть), тогда возьмите Мерца/Брунье/Саркози и кого там ещё. В запасе у этой псевдодемократии сотни бюрократов, которых можно менять бесконечно и безболезненно, так как реально они ничего не решают.

Смена публичной власти в Европе и США – это перемена ширм, витрин при сохранении реальной власти в тех же руках. А если в какой-то Румынии вдруг выпрыгнет неприятный Джорджеску и станет продвигать несогласованную реальной властью повестку, то выборы отменят. Просто сбросят настройки, как у компьютера в случае бага. Отличное цифровое решение!

В будущем цифровом концлагере такого выскочку просто сотрут в базе данных, аннулируют единицу. Пока же ещё приходится по старинке запугивать убийством, как словака Фицо.

Либеральная система, конечно, в агонии, но она до сих пор довольно эффективна с точки зрения контроля. И те же Трамп, Орбан вынуждены вписываться в неё, даже добиваясь публичной власти – так как лишены главных рычагов управления.

Тем удивительнее чудики, которые до сих пор после каждой отставки очередного шольца тыкают пальцами "мол, вот смотрите, у них меняется власть, не то, что у нас!" Причём эту ахинею несут вполне себе взрослые люди с опытом и академическими знаниями.

На самом деле, участившаяся смена шольцев и ситуации, когда на выборах в западных странах не могут раз за разом выбрать фигуру, которая будет нравится большинству, говорит о жёстком кризисе механизма "западной демократии". Но при всём кризисе, повторюсь, краха теневой власти не происходит.

Думаю, что их расчёт в том, чтобы свалить Россию или Китай и с помощью наших ресурсов залить свои внутренние проблемы ещё лет на 50. А пока они надеются перебиться временными мерами по закручиванию гаек и устрашени.То есть главный вопрос схватки – не кто победит, а кто дольше удержится от развала.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Смена власти в западных демократиях является иллюзией, так как реальная власть остается в руках неизменных бюрократов.

2. Публичная смена политических лидеров в Европе и США – это лишь "смена ширм" без существенных изменений системы управления.

3. В случае появления политика, не согласованного с теневой властью, возможно принудительное "обнуление" его политической траектории через механизмы выборов или других средств давления.

4. Либеральная система находится в кризисе, но продолжает сохранять эффективность контроля. Даже оппозиционные политики вынуждены встраиваться в существующую систему.

5. Частая смена политических лидеров и неспособность западных стран выбрать устраивающую большинство фигуру свидетельствует о глубоком кризисе "западной демократии".

6. Основная стратегия западных элит – попытка решить внутренние проблемы за счет ресурсов России и Китая, используя механизмы давления и устрашения.

Вывод:

Автор критически оценивает западную демократическую систему, рассматривая ее как имитационную модель, где реальная власть принадлежит неизменному бюрократическому аппарату. Статья подчеркивает декоративность политических процессов в западных странах и указывает на системный кризис либеральной модели управления, который маскируется постоянной сменой публичных политических фигур.

Ключевая мысль состоит в том, что западные элиты стремятся сохранить контроль и существующий миропорядок любой ценой, даже используя манипулятивные механизмы подавления альтернативных политических сил.