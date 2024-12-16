Главная » Видео, История, Невероятное в мире, Политика

Филькина грамота из Вискулей. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе Стиллавин Today

18 0

Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 12 декабря 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Беловежские соглашения и их последствия:
   – Подписание в декабре 1991 года представителями России, Украины и Беларуси было неконституционным, так как эти лица не имели полномочий на подобные действия.
   – Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение без права на это, согласно тогдашней Конституции.

2. Юридическая несостоятельность соглашений:
   – Верховный Совет СССР, обладающий высшей полномочностью, так и не ратифицировал распад Союза до своего роспуска в 1993 году.
   – Беловежские соглашения с юридической точки зрения не имели силы в отношении РСФСР.

3. Исторический контекст:
   – Горбачев инициировал "Ново-Огаревский процесс" для реформирования Союза, но вместо изменений Конституции началась подготовка к его развалу.
   – Поддержка националистических движений и создание "народных фронтов" способствовали дезинтеграции Союза.

4. Экономические и социальные последствия:
   – Распад Союза привел к массовому закрытию предприятий, потере рабочих мест и упадку промышленного потенциала в союзных республиках.
   – Возникли гражданские конфликты (в Таджикистане, Грузии, Молдове) и массовая эмиграция русских из бывших республик.

5. Проблемы централизации и федерации:
   – Союзное государство фактически было унитарным с единым народно-хозяйственным планом.
   – Идеи перераспределения полномочий между центром и республиками использовались как повод для развала Союза.

Выводы:
- Беловежские соглашения стали незаконной основой для распада СССР, юридически ничтожной, но использованной для фактической ликвидации Союза.
- Решение о ликвидации Союза имело преднамеренный характер и было частью политики Горбачева и Яковлева.
- Распад Союза привел к длительным социальным, экономическим и политическим кризисам, последствия которых ощущаются до сих пор.

Источник: https://rutube.ru/video/3019c72f8bd9c003b6d07b994ea393c7/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Аргументы посольства США — филькина грамота
Филькина грамота из Вискулей. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе Стиллавин Today
Забавная история слов и выражений
«Богема», «Страдать херней» и еще 18 слов и выражений с интереснейшей историей происхождения
Что скрывается под вершиной Айсберга с названием Конститу-ция РФ?? Или «В огороді бузина, а в Києві дядько…»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: