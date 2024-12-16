Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 12 декабря 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Беловежские соглашения и их последствия:

– Подписание в декабре 1991 года представителями России, Украины и Беларуси было неконституционным, так как эти лица не имели полномочий на подобные действия.

– Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение без права на это, согласно тогдашней Конституции.

2. Юридическая несостоятельность соглашений:

– Верховный Совет СССР, обладающий высшей полномочностью, так и не ратифицировал распад Союза до своего роспуска в 1993 году.

– Беловежские соглашения с юридической точки зрения не имели силы в отношении РСФСР.

3. Исторический контекст:

– Горбачев инициировал "Ново-Огаревский процесс" для реформирования Союза, но вместо изменений Конституции началась подготовка к его развалу.

– Поддержка националистических движений и создание "народных фронтов" способствовали дезинтеграции Союза.

4. Экономические и социальные последствия:

– Распад Союза привел к массовому закрытию предприятий, потере рабочих мест и упадку промышленного потенциала в союзных республиках.

– Возникли гражданские конфликты (в Таджикистане, Грузии, Молдове) и массовая эмиграция русских из бывших республик.

5. Проблемы централизации и федерации:

– Союзное государство фактически было унитарным с единым народно-хозяйственным планом.

– Идеи перераспределения полномочий между центром и республиками использовались как повод для развала Союза.

Выводы:

- Беловежские соглашения стали незаконной основой для распада СССР, юридически ничтожной, но использованной для фактической ликвидации Союза.

- Решение о ликвидации Союза имело преднамеренный характер и было частью политики Горбачева и Яковлева.

- Распад Союза привел к длительным социальным, экономическим и политическим кризисам, последствия которых ощущаются до сих пор.