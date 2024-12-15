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Загнанные в угол

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Использованные источники: ria.ru

Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild.

"Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол. <…> Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", — сказал он.

Так Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать немецкая бизнес-модель без дешевого российского газа.
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии.
Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html – цинк

Пойдя на поводу у США, правительство Шольца фактически ликвидировало своими руками основные козыри германской промышленности, в результате чего Германия стремительно начала терять конкурентноспособность. Такова цена отсутствия военно-политической субъектности.
Стоит также отметить, что от российского газа Германия фактически отказалась самостоятельно.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики Германии, заявил, что немецкая бизнес-модель "загнана в угол" из-за проблем в экономической политике.

2. Основные проблемы немецкой экономики:
- Закрытие рынков США и Китаем
- Конкуренция со стороны китайских электрокаров
- Недостаточные инвестиции в инфраструктуру, налоговые условия и квалификацию работников
- Потеря дешевого российского газа

3. Экономическая ситуация в Германии:
- Пятый год продолжается стагнация
- Прогноз сокращения ВВП на 0,1% с поправкой на инфляцию
- Подавляющее большинство немцев негативно оценивают экономическое положение
- Мало кто ожидает улучшения ситуации в ближайшие десятилетия

4. Критика текущей политики:
- Правительство Шольца фактически ликвидировало конкурентные преимущества германской промышленности
- Потеря конкурентоспособности как следствие отсутствия самостоятельной военно-политической позиции

Вывод:
Германия находится в сложном экономическом положении, характеризующемся стагнацией, потерей международной конкурентоспособности и отсутствием стратегического видения развития промышленности. Текущая политика правительства, ориентированная на внешнеполитические интересы США и санкционную политику, наносит существенный ущерб национальной экономике и настроениям населения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9553182.html
Метки: Германия, Европа, Китай, промышленность, Россия, санкции, экономика
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