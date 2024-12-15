Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Павловка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное, а также отражены две контратаки штурмовых групп противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Ивашковский, Куриловка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Петрушовка и Поповка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 1138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России