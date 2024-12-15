На короткой дистанции российская экономика худо-бедно адаптировалась к санкциям. Но что нас ждёт в перспективе 10-20? Для ответа на этот вопрос полезно изучить опыт других капиталистических стран, долгое время переживающих давлением извне. Самый показательный пример – Иран, который живёт под санкциями уже 45 лет. Он интересен тем, что в некоторых аспектах экономического устройства похож на Россию и может показать нам те риски, с которыми в перспективе столкнётся наша страна.

0:00 Россия по санкциями.

2:51 Иран и Россия. Что общего?

4:42 Конфликт Ирана с Западом

11:58 Иран под контролем Китая

14:48 Затяжной застой в Иране

16:57 Инфляция – главный фактор нестабильности Ирана

19:10 "Экономика сопротивления" – импортозамещение по-ирански

26:06 Политический застой и массовые протесты в Иране

29:22 Иранские уроки для России

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Комментарий редакции

Тезисы лекции

1. Санкции против России и их влияние:

– Санкции, начавшиеся с 2014 года, значительно ужесточились в 2022 году, включая эмбарго на поставки технологий, отключение от SWIFT, заморозку резервов и уход иностранных компаний.

– Россия адаптировалась к санкциям через параллельный импорт и поставки из Китая.

2. Иран как пример адаптации к санкциям:

– Иран находится под санкциями 45 лет, что повлияло на его экономику, но не привело к катастрофе.

– ВВП на душу населения в Иране ниже, чем в России, но страна обладает богатой сырьевой базой.

3. Экономика Ирана:

– Сильно зависит от нефти и газа, но страдает от нефтяного эмбарго.

– Развитие собственной промышленности: машиностроение, автопром, ВПК, космос.

– Высокая инфляция, безработица и социальное неравенство.

4. Политическая система Ирана:

– Сочетание авторитаризма и религиозного режима.

– Высокий уровень государственного контроля над экономикой.

– Подавление оппозиции и общественного недовольства.

5. Социально-экономические последствия санкций:

– Затяжная стагнация экономики, снижение реальных доходов населения.

– Рост зависимости от Китая как ключевого внешнеторгового партнёра.

6. Выводы для России:

– Санкции в долгосрочной перспективе препятствуют экономическому развитию и увеличивают социальную нестабильность.

– Возможности развития через перераспределение ренты и инвестиции в производство ограничены без демократических реформ.

– Прогресс возможен только при общественном контроле и вовлечении граждан в принятие решений.

Выводы

Иранский опыт показывает, что санкции не разрушают экономику сразу, но ограничивают её потенциал в долгосрочной перспективе. Для преодоления стагнации требуется не только экономическая, но и политическая модернизация, включая общественный контроль и более широкое участие граждан в управлении.