Страна хронической стагфляции. Уроки Ирана для России // Олег Комолов. Простые числа
На короткой дистанции российская экономика худо-бедно адаптировалась к санкциям. Но что нас ждёт в перспективе 10-20? Для ответа на этот вопрос полезно изучить опыт других капиталистических стран, долгое время переживающих давлением извне. Самый показательный пример – Иран, который живёт под санкциями уже 45 лет. Он интересен тем, что в некоторых аспектах экономического устройства похож на Россию и может показать нам те риски, с которыми в перспективе столкнётся наша страна.
0:00 Россия по санкциями.
2:51 Иран и Россия. Что общего?
4:42 Конфликт Ирана с Западом
11:58 Иран под контролем Китая
14:48 Затяжной застой в Иране
16:57 Инфляция – главный фактор нестабильности Ирана
19:10 "Экономика сопротивления" – импортозамещение по-ирански
26:06 Политический застой и массовые протесты в Иране
29:22 Иранские уроки для России
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Комментарий редакции
Тезисы лекции
1. Санкции против России и их влияние:
– Санкции, начавшиеся с 2014 года, значительно ужесточились в 2022 году, включая эмбарго на поставки технологий, отключение от SWIFT, заморозку резервов и уход иностранных компаний.
– Россия адаптировалась к санкциям через параллельный импорт и поставки из Китая.
2. Иран как пример адаптации к санкциям:
– Иран находится под санкциями 45 лет, что повлияло на его экономику, но не привело к катастрофе.
– ВВП на душу населения в Иране ниже, чем в России, но страна обладает богатой сырьевой базой.
3. Экономика Ирана:
– Сильно зависит от нефти и газа, но страдает от нефтяного эмбарго.
– Развитие собственной промышленности: машиностроение, автопром, ВПК, космос.
– Высокая инфляция, безработица и социальное неравенство.
4. Политическая система Ирана:
– Сочетание авторитаризма и религиозного режима.
– Высокий уровень государственного контроля над экономикой.
– Подавление оппозиции и общественного недовольства.
5. Социально-экономические последствия санкций:
– Затяжная стагнация экономики, снижение реальных доходов населения.
– Рост зависимости от Китая как ключевого внешнеторгового партнёра.
6. Выводы для России:
– Санкции в долгосрочной перспективе препятствуют экономическому развитию и увеличивают социальную нестабильность.
– Возможности развития через перераспределение ренты и инвестиции в производство ограничены без демократических реформ.
– Прогресс возможен только при общественном контроле и вовлечении граждан в принятие решений.
Выводы
Иранский опыт показывает, что санкции не разрушают экономику сразу, но ограничивают её потенциал в долгосрочной перспективе. Для преодоления стагнации требуется не только экономическая, но и политическая модернизация, включая общественный контроль и более широкое участие граждан в управлении.