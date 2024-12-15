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Россия впервые вывела на орбиту систему «объёмного зрения». Что мы увидим

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Россия вывела на орбиту второй спутник Кондор-ФКА и завершила формирование системы, которая позволит в любое время суток и при любой погоде разглядеть на поверхности Земли такие детали, которые раньше были недоступны. Возможно ли с помощью локатора увидеть секретные бункеры глубоко под землёй или подводные лодки подо льдами? Об этом, о ходе строительства Российской орбитальной станции, проекте нового аэростата и других технологиях, а также о истории спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Космические технологии:
- Россия вывела на орбиту второй спутник системы "объёмного зрения" (КОНР-ФКА)
- Спутник позволяет получать высокодетальные изображения земной поверхности с разрешением до 1 метра
- Планируются запуски новых спутников в 2025-2026 годах
- Российская космическая группировка насчитывает 290 космических аппаратов

2. Технологические достижения:
- Разработка научно-экспериментального аэростата с системой автоматизированной пневмобалансировки
- Испытание шин с синтетическим каучуком компанией "Сибур"
- Производство новых видов техники и технологий в различных регионах России

3. Военные и разведывательные возможности:
- Спутники используются для мониторинга ледовой обстановки и слежения за объектами
- Обсуждаются перспективы радиолокационной разведки

4. Человеческий интерес:
- История спасения семьи, провалившейся под лед на озере Тургояк

Вывод: Выпуск демонстрирует технологический прогресс России в области космических технологий, разведки и импортозамещения. Особый акцент сделан на развитии собственных наукоемких решений в условиях международной изоляции, с подчеркиванием национальных достижений и потенциала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KkMndGwGjWI
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