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О вероятном наступлении ВСУ

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О вероятном наступлении ВСУ

Относительно новых тактических знаков появившихся в Черниговской области.
Вполне возможно, что это под новую попытку наступления в Брянской или Курской областях.

Ранее противник перебрасывал в Черниговскую область части одной из танковых бригад + до двух бригад стратегического резерва. Потенциал группировки для наступления противника оценивается до 25 тыс. личного состава, 100-120 танков, до 600-700 ББМ, до 60 единиц ствольной артиллерии (САУ, буксируемые гаубицы) + некоторое кол-во РСЗО (в том числе несколько HIMARS)

Передаваемые сейчас спешно из ЕС и США боеприпасы и техника в первую очередь бросаются на подготовку наступления. Это же касается и бусификации, через которую стремятся в том числе нарастить численность личного состава под потенциальное наступление.

Разговоры о мире и переговорах это банальный камуфляж призванный уж как получится прикрыть подготовку к следующему этапу эскалации.
Если у нас смогут правильно определить основные районы сосредоточения и направление главного удара, после чего обеспечить необходимые мероприятия оборонительного характера, неудача данного удара будет иметь тяжелейшие последствия для противника. Если где-то пропустим, получим лишние оперативно-тактические проблемы, которые могут при определенных обстоятельствах помешать планам наступательных операций на других направлениях.
Так что ждем и готовимся. Загнанная в угол крыса попытается еще разок броситься в атаку.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Концентрация сил ВСУ в Черниговской области
- Противник перебрасывает танковую бригаду и до двух бригад стратегического резерва
- Потенциал группировки: до 25 000 личного состава
- Техническое оснащение:
  * 100-120 танков
  * 600-700 боевых бронированных машин
  * 60 артиллерийских единиц
  * Несколько РСЗО, включая HIMARS

2. Логистика и подготовка наступления
- Спешная передача боеприпасов и техники из ЕС и США
- Использование мобилизации (бусификации) для наращивания личного состава
- Разговоры о мире рассматриваются как камуфляж для подготовки эскалации

3. Стратегические риски и прогнозы
- Успех обороны зависит от правильного определения районов сосредоточения и направления главного удара
- Неудачное наступление может иметь тяжелые последствия для противника
- Возможная цель – наступление в Брянской или Курской областях

Вывод:
Статья указывает на высокую вероятность готовящегося наступления ВСУ, которое тщательно маскируется под дипломатическую риторику. Ключевой момент – тщательная подготовка и наращивание потенциала для возможной масштабной операции, при этом успех будет зависеть от точности разведки и эффективности оборонительных мероприятий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9553448.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Россия, Украина
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